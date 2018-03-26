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彰化水五金用地解套 推動田園生產聚落

發稿時間：2018/03/26 19:46

最新更新：2018/03/26 19:46

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰化水五金產業多數卡在農地問題，難以取得工廠合法登記，經濟部代表今天與業者座談指出，將推動「田園生產聚落」，朝工廠臨登制度、特定區用地放寬、擬定時程表等方向進行。

彰化水五金產業發展協會今天舉辦鹿港水五金田園生產聚落廠商座談會，邀請彰化縣長魏明谷、經濟部中部辦公室技正雲瑞龍等人參加，由經濟部人員說明水五金田園生產聚落推動的方向與進度，同時也聽取廠商的意見，作為制定政策的參考。

魏明谷指出，今天是第二次舉辦水五金的座談會，縣政府有心要推動水五金產業田園化生產聚落，輔導未登記工廠合法經營。

他說，在產業規劃的思考上，在鹿港的南邊發展觀光，北邊的頂番婆地區發展工業，只是發展產業所牽涉的法律層面很廣，修訂與頒布法律也需要與時俱進，不是一朝一夕可行，希望廠商要有耐心。

雲瑞龍則說，推動水五金產業田園化生產聚落主要可以分為3個方向，第一個是臨時工廠登記的制度，這個部分要配合立法院修法；第二個是特定地區的問題，未來行政院可能會研擬相關方案，針對地區做有條件的放寬；第三個則是進度部分，目前擬定水五金生產聚落的時程表。

彰化縣水五金產業發展協會有登記的業者近300家，最高峰時有約1000家的業者，現在年產值約600億元上下，集中在北鹿港。

彰化縣政府指出，鹿港頂番婆水五金產業一年產值有新台幣500億以上，最盛時期在頂番婆地區有800家以上的工廠在地生產，涵蓋水五金產業上下游的產業鏈，不僅賣到全台各地，還出口到世界各國，讓台灣成為水五金重要生產國之一。（編輯：陳清芳）1070326

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