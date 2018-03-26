/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票曹操中華職棒王維中
>rss

核四成本與能源轉型 經長：電價估漲5角

發稿時間：2018/03/26 19:54

最新更新：2018/03/26 19:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北26日電）立委關切能源轉型與核四資產減損恐影響電價上漲，經濟部長沈榮津今天表示，若以9年攤提計算，核四費用將影響電價約0.11元，若計入其他成本，未來電價約漲0.5元。

非核家園入法，明定2025年能源占比為燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%，核一二三廠如期除役，核四不運轉，而高達2832億元的核四建廠經費應如何處理？成為外界關注焦點。

經濟部長沈榮津今天列席立法院經濟委員會，多位立委關切能源轉型及核四資產減損等費用轉嫁影響電價，沈榮津表示，目前推估，為達成能源轉型目標，未來每度電價大約會上漲0.5元。

其中，台電先前曾以分為9年攤提試算，預估核四資產減損費用將影響每度電漲約0.11元，沈榮津表示，目前台電也已規劃分20、25、30年攤提核四資產減損費用，若分20年將影響每度電漲0.058元，25年漲0.047元，30年則每度電漲0.039元。

台電表示，核四資產減損方案目前仍待核定，且須等行政院發文確認核四不重啟後才能正式進行資產減損認列。目前核四帳面價值約為2832億元，之後若轉型為綜合電力園區，約有200多億可繼續認列為資產，因此粗估最終認列減損費用約為2600億元。（編輯：林淑媛）1070326

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP