核四成本與能源轉型 經長：電價估漲5角

（中央社記者廖禹揚台北26日電）立委關切能源轉型與核四資產減損恐影響電價上漲，經濟部長沈榮津今天表示，若以9年攤提計算，核四費用將影響電價約0.11元，若計入其他成本，未來電價約漲0.5元。



非核家園入法，明定2025年能源占比為燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%，核一二三廠如期除役，核四不運轉，而高達2832億元的核四建廠經費應如何處理？成為外界關注焦點。



經濟部長沈榮津今天列席立法院經濟委員會，多位立委關切能源轉型及核四資產減損等費用轉嫁影響電價，沈榮津表示，目前推估，為達成能源轉型目標，未來每度電價大約會上漲0.5元。



其中，台電先前曾以分為9年攤提試算，預估核四資產減損費用將影響每度電漲約0.11元，沈榮津表示，目前台電也已規劃分20、25、30年攤提核四資產減損費用，若分20年將影響每度電漲0.058元，25年漲0.047元，30年則每度電漲0.039元。



台電表示，核四資產減損方案目前仍待核定，且須等行政院發文確認核四不重啟後才能正式進行資產減損認列。目前核四帳面價值約為2832億元，之後若轉型為綜合電力園區，約有200多億可繼續認列為資產，因此粗估最終認列減損費用約為2600億元。（編輯：林淑媛）1070326