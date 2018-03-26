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大同不開股東臨時會 稱無正當理由

發稿時間：2018/03/26 21:14

最新更新：2018/03/26 21:14

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（中央社記者吳家豪台北26日電）面對市場派股東要求召開股東臨時會、全面改選董事，大同公司今天發布重大訊息公告，經董事會討論決議，認為應無召集股東臨時會的正當理由、急迫性與必要性。

大同指出，股東欣同投資顧問有限公司、新大同投資顧問有限公司及鄭佳佳來函請求董事會於函到15日內召集股東臨時會，討論2項議案，議案一為反對董事會於2017年12月21日通過的國內現金增資案，議案二為改選全體董事及獨立董事。

對此，大同透過重大訊息表示，大同在章程額定資本額的額度內辦理發行新股，是專屬於董事會的職權，大同董事會於2017年12月21日決議通過的國內現金增資案，於法有據。

大同指出，於2017年5月11日股東常會討論的「籌措長期資金案」，就辦理「現金增資」經出席股東表決權數56.41%贊成通過，可見董事會決議辦理現金增資，更獲股東會決議支持者，實無短期內召集股東臨時會討論相同議案的必要。

大同認為，股東來函所指內容恐有誤會，除與事實不符外，甚至有違現代公司法制（公司法第202條採「董事會優位主義」）之嫌。

大同另查現金增資是由原股東按持股比例認購新股，為原股東的固有權；且現金增資於短期內即可改善公司財務結構，於中長期可支持公司各項業務發展所需，對於全體股東權益有所裨益。股東來函以反對現增案為由要求董事會召集臨時股東會，不合理也欠缺正當性。

大同認為，股東來函以通達公司相關上訴中、未定讞案件，苛責並要求解任全體董事暨獨立董事，除顯失公允外，理由亦非正當。

另就有關大同前董事長經代位求償，雖認為大同或有利益，但是依國際會計準則第37號第34段規定，只有當效益流入很有可能時，方須依規定揭露，為免誤導股東，是以大同財報前此未揭露是屬合理，並符合會計準則。

大同進一步表示，本屆董事任期自2017年5月11日股東常會後就任起至2020年5月10日止，若於董事當選尚不及1年即全面改選，恐影響大同穩健經營，實非允當。

大同強調，股東常會依法召開在即（2018年6月27日），並無急迫性或正當理由，額外支出勞費於股東來函要求於15日內召集股東臨時會的必要。（編輯：林沂鋒）1070326

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