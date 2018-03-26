陳盛沺推熟齡生活產業 建養生智能出租宅

（中央社記者潘智義台北26日電）聲寶集團總裁陳盛沺表示，將在捷運板南線永寧站附近興建青銀共宅，其中專屬銀髮養生智能出租住宅，已通過內政部土地變更，送新北市政府審議，預計今年第4季動土。



陳盛沺今天以「華人熟齡生活產業發展協會」理事長身份指出，台灣發展長照產業之外，也應針對健康的熟齡人士需求，發展熟齡產業。



他說明，捷運板南線永寧站附近的聲寶土城廠近4000坪土地，規劃興建3棟大樓，其中一棟為養生智能出租宅，1樓規劃有各種商店，可以理髮洗頭、按摩，也可以逛商店，買自己喜歡的東西。如果有養小狗，1樓也找得到獸醫、寵物服務的店家。2樓則提供各類餐廳，吃住休閒一應具全。



他透露，青銀共宅包括兩棟鎖定年輕人的住宅，1棟出租給銀髮族的住宅，旁邊還有一塊捐給新台市政府的土地，將做為長照基地，聲寶盼能爭取BOT，參與興建營運。



由產學醫研專業人士籌組並獲內政部立案，全國性社團法人「華人熟齡生活產業發展協會」今天下午6時在台北舉辦開幕酒會，第1屆理事長由陳盛沺擔任，並敦聘立法院前院長王金平為名譽理事長。



陳盛沺指出，2018年台灣正式進入高齡社會，65歲以上人口超過14%。工研院統計，2015年銀髮產業產值達新台幣3.6兆元，看好50歲以上熟齡人士的市場。



他說，人退休以後還是要找點事做，其實很多病痛都是無所事事之下發生的，就好像有的人退休第一年玩得很高興，第2年以後就不知玩什麼，人生變成灰色；所以成立華人熟齡生活產業發展協會，就是要幫這些退休的熟齡人士找點事做，找好玩的東西，提供針對熟齡人士的專屬服務。



陳盛沺強調，除了針對熟齡人士需求，銷售適合的商品，提供適當的服務，更可透過熟齡人幫熟齡人的方式，讓有需求的人在退休以後，還可以重入職場，讓生活過得更充實。



他指出，協會從醫養食衣住行育樂活動研究媒合，及資源整合分享為任務；提供熟齡族自主、尊嚴與優雅生活為宗旨。藉由協會透過自主學習，面對老的態度從傳統服老、用力抗老、到無齡減齡的LOHAS樂活族。（編輯：林沂鋒）1070326