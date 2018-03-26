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法國香檳營收創紀錄 台灣也有貢獻

發稿時間：2018/03/26 22:51

最新更新：2018/03/26 22:51

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（中央社記者曾依璇巴黎26日專電）2017年法國香檳外銷在全球市場大多有豐碩斬獲，包括中國、香港、台灣在內的華人市場尤其活躍，外銷動能使得香檳營收總額創下新高紀錄。

根據法國香檳委員會（Comite Champagne）2017年年度報告，2017年香檳營收達到49億歐元（約新台幣1768億元），比2016年成長3.5%，創下新高紀錄。

香檳營收成長主要是仰賴外銷表現，約占28億歐元，較2016年增加6.6%。

美國、英國、日本仍是法國香檳外銷的主要目的地。去年銷往美國的香檳總額為5億8580萬歐元，英國為4億1520萬歐元，日本為3億670萬歐元。

亞洲市場明顯趨向成長。數據顯示，日本於2017年成長21.3%，南韓為39.5%，中國、香港及台灣也是成長顯著的新興市場。

根據簡報，外銷到包括中國、台灣、香港「華人世界」的香檳，2017年的營收為8950萬歐元，相當於430萬瓶。資料未細分各別市場進口額，而是以「華人世界」涵蓋。

以營收來說，「華人世界」市場較2016年大幅成長26.7%，報告評為進展「特別活躍」。

此外，香檳在非洲整體、澳洲和紐西蘭、北歐等地也有好成績。

報告還提到，根據近30年觀察氣候變遷對香檳產製的影響，發現葡萄採收期約早了18天，酒精度數些微升高，酸度也略為減低。（編輯：廖漢原）1070326

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