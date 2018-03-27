蘋果春季發表會新品盤點 可能推史上最便宜iPad

（中央社記者江明晏台北27日電）蘋果即將舉行春季發表會，市場傳聞，一款配備觸控筆Apple Pencil的平價版iPad、平價版MacBook和協助開發者打造教育工具的ClassKit等，一系列圍繞「教育」主題的軟硬體新品可望問世。



蘋果將在美國時間3月27日上午10時（台灣時間27日晚上11時）於芝加哥一所高中舉辦春季發表會，標語為「一起參加課外活動」（Let's take a field trip），市場認為，蘋果將圍繞「教育」主題推出一系列的軟硬體新品。



綜合海內外市場傳聞與消息，由於發布會邀請函出現Apple Pencil的筆觸，再加上蘋果這次發表會定調「教育」主題，市場猜測一款配備Apple Pencil的平價版iPad可能亮相，傳聞規格為9.7吋螢幕、售價約259美元起，折合新台幣約7500元，將成為有史以來最便宜的iPad，並可能針對學生族群推出的優惠購機方案。也有消息認為，蘋果會推出新版的iPad Mini。



根據IDC數據調查，蘋果2017年平板電腦出貨量達4380萬台，年增約3%，取得26.8%的市占，奪得市場冠軍地位，合計第2名的三星、第3名亞馬遜的平板出貨量也無法超越蘋果；分析師認為，平價版iPad將進一步扮演是蘋果在平板電腦市場的出貨新動能。



另外，傳聞蘋果這次也打算針對教育市場推出一款平價版的MacBook，凱基證券的分析師郭明錤表示預測，蘋果將在今年第2季推出新款13.3吋MacBook Air，Digitimes日前則報導，蘋果將推出入門新款的13吋MacBook；消息指出，這款平價的筆記型電腦售價將在799至899美元。



蘋果自2016年3月發布iPhone SE後，就並未更新這條產品線，相關傳言也不斷出現，市場認為這次春季發表會將是一個舞台，一款全螢幕版本的小螢幕手機iPhone SE 2，傳聞採用與iPhone X類似的「瀏海頭」設計，搭載Face ID臉部識別功能、AR功能等，但目前消息指出，蘋果在春季發表會端出新iPhone SE的機率不大。



由於「教育」將是蘋果春季發表會的關鍵字，市場預期，除了新產品的亮相，軟體新服務也會是重頭戲，蘋果預計推出的iOS 11.3軟體更新幾乎可確定會加入Classroom 2.2應用工具，將使iPad變身教育助手。另外，協助開發者打造教育工具的ClassKit可望正式推出。而蘋果也不排除會針對iBooks應用程式的更新。



在配件的部分，市場預期蘋果會針對幾項已露臉的產品提供具體上市日期，包括AirPower無線充電板、AirPods無線充電盒、Apple Watch春季新色錶帶等。（編輯：趙蔚蘭）1070327