童子賢：反對貿易保護主義 國際友善合作

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）台北市電腦公會理事長童子賢表示，主張友善的國際合作，帶來進步繁榮，反對貿易保護主義，因為保護主義只會帶來產業發展障礙與經濟衰退。



第五屆智慧城市論壇暨展覽今天上午開幕，童子賢代表主辦單位之一台北市電腦公會致詞。



童子賢表示，智慧城市展自從2014年創立以來，已舉辦五年，今年再創下全球城市熱情參與高峰。今年歐、美、亞、非有33個國家的120個城市首長與城市代表，一齊聚集台北，參與展覽，並分享智慧城市建設經驗。



童子賢指出，主張「友善的國際合作，帶來進步繁榮」，要反對「貿易保護主義」，因為保護主義只會帶來產業發展障礙與經濟衰退。



在智慧城市展上，童子賢指出，所有與會者可以互相對話、互相啟發、互相學習也共同進步。大家分享經驗也分享創新活力。



童子賢指出，今年主辦單位為參與展覽的210個專業國際廠商，提供1050個展覽攤位，廠商展出心血結晶的產品技術與應用範例。今年有來自全球超過3萬名專業人士與會，期間也將舉辦63場技術論壇與應用論壇。



此外，今年有英、法、日、韓、西班牙、義大利等12個國際城市設立主題館，還有台灣8個縣市設立了「城市願景」主題館。共同主辦單位之一台北市政府也設立了20個「實證場域」來現身說法，以分享智慧城市建設經驗。



童子賢期許智慧城市展成為亞太地區，也是全球最佳的智慧城市經驗分享中樞、技術發展實驗場域。（編輯：林興盟）1070327