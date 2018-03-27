台新金經營權之爭 顧立雄雙邊監理

（中央社記者蔡怡杼台北27日電）針對寶佳機構擬參與台新金今年董事改選，金融監督管理委員會主委顧立雄表示，金管會不僅關注寶佳是否有規避10%大股東適格性的審查，同時，也將加重對台新金的檢查。



台新金公司派與寶佳機構進場爭奪經營權，台新金20日董事會決議將董事席次從現有9席縮減為7席，被外界認為是以董事長吳東亮為首的公司派，為抵禦寶佳而拉高當選門檻的策略。



金管會今天召開「新版公司治理藍圖(2018~2020)」規劃說明會議，對於台新金經營權之爭，顧立雄受訪時指出，對於10%大股東適格性的審查，是金管會特別注意的事，呼籲寶佳等類似持有金融股股份還不到10%者，希望它們在參與任何股東權益時，可以注意10%門檻的適切性。



他說，金管會希望它們在行使股東權益時，不要用規避的方式去超越10%的大股東適格性門檻。



顧立雄先前以三信商銀案為例指出，樺福遠航集團董事長張綱維對三信商銀持股約4%，但張綱維透過委託書的徵求，控制三信商銀高達17%股份，使得金管會的10%大股東適格性審查幾乎是崩解了。



除關注寶佳機構動作外，金管會也緊盯台新金。顧立雄說，在台新金董事席次9席降為7席的部分，金管會會特別針對縮減董事席次這件事有沒有影響公司治理的部分加重檢查，檢查範圍包含董事會會議記錄。(編輯：陳永昌)1070327