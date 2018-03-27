深澳電廠更新計畫 賴清德：我支持

（中央社記者蘇龍麒台北27日電）行政院長賴清德今天表示，深澳電廠更新計畫目前使用超超臨界機組，未來會使用乾淨煤，空氣污染的排放量會比較低，「所以我會支持」。



深澳燃煤電廠更新計畫14日在環保署通過環評審查引發議論，當時環評委員在修正通過及重做環評兩選項下，表決8比8平手，環保署副署長詹順貴最後以會議主席身分投下修正通過一票，讓全案通過環評。



立法院院會上午繼續施政總質詢，中國國民黨立委費鴻泰問到深澳電廠相關問題，並質疑曾經是環保律師的詹順貴立場不一。



賴清德說，請社會信任環保律師的專業與社會良知，況且詹順貴投票後有說，這次的環境差異影響評估，新的案子比本來通過的環評好很多，與相關理念沒有衝突。



費鴻泰追問賴清德，支不支持深澳電廠？賴清德說，深澳電廠目前使用超超臨界機組，未來會使用乾淨煤，空氣污染的排放量會比較低，「所以我會支持」，況且超超臨界機組在林口電廠、大林電廠都成功了。



賴清德說，非核家園目標絕對沒有改變，深澳電廠更新計畫是為了解決北部區域供電平衡的問題，目前北部用電占全體用電40%，但自己只有發電34%，差距的6%從中南部來，未來協和核能電廠除役後，會限制未來北部的發展，不得不未雨綢繆。（編輯：溫貴香）1070327