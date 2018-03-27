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美中貿易戰 蔡總統：政府有因應對策

發稿時間：2018/03/27 11:09

最新更新：2018/03/27 11:09

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）總統蔡英文今天談到美中貿易情勢造成全球經濟波動時表示，政府已有因應對策；此外，將堅持創新，透過智慧城市策略投資，強化內需市場能量，強化技術實力。

蔡總統說，台灣有人才、技術與熱忱，鎖定目標，全力以赴朝向全新未來。

第五屆智慧城市論壇暨展覽上午開幕，蔡總統受邀致詞表示，智慧城市展已成為亞洲重要展覽，展現台灣在人工智慧與物聯網（AIoT）產業創意與實力，讓台灣有機會向國際提供高品質技術與服務。

展望台灣在資通訊產業技術發展，蔡總統說，在過去基礎上，這幾年來本土企業積極投入開發AIoT產業技術，政府也透過亞洲矽谷計畫，累積許多應用實績，其中社會住宅就是重要的實驗場域。

蔡總統表示，社宅將持續導入強化安全與人員管理應用，智慧城市的推動更取決地方政府決心；地方政府可將智慧概念技術應用在防災、能源、交通與長期照顧等領域。

政府法規上，蔡總統說，持續跟上智慧城市發展，政府也展現推動金融科技創新決心。

蔡總統表示，台灣在AIoT時代不會落後，前瞻基礎建設計畫的數位建設，加大數位經濟規模；透過智慧機械方案，推動生產鏈智慧自動化，台灣進入由智慧轉型帶動經濟轉型階段。（編輯：李明宗）1070327

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