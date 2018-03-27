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中華電IOT大平台 目標2千家上線

發稿時間：2018/03/27 12:23

最新更新：2018/03/27 12:23

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（中央社記者江明晏台北27日電）中華電信首度邀東協等11個電信業者參訪智慧城市展，董事長鄭優表示，中華電IOT大平台今年目標2000家大廠與新創公司上線，並計劃結合廠商將物聯網整廠輸出，南進市場。

第5屆智慧城市展今天登場，中華電信首度邀請馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、寮國、越南、印度、緬甸、韓國、香港、澳洲等11個國際電信業者參訪，其中，馬來西亞的ACASIA由東協7個成員國電信業者合資成立，中華電信也致力促成與東協各國合作的基礎，落實政府新南向政策。

鄭優表示，今年國際業者來訪數量大幅增加，智慧城市項目中，台灣已經建立特色，獲得不少各國城市首長青睞，這也是非常好的發展，跟各國產生連結，拓展商機與外交，其中，中華電信智慧城市的案例如智慧交通等，未來都具有輸出海外的實力，中華電在越南、泰國、新加坡已有子公司，印尼很快會成立子公司，有望和當地台商合作推動商機。

中華電去年底推出的IOT大平台目前已有超過500家大廠與新創公司使用，今年目標上看2000家，為電信三雄之冠。

中華電信數據分公司總經理馬宏燦表示，中華電也預計攜手國內廠商，透過物聯網打造整廠輸出計畫，以垂直產業相互拉升，目標攻向海外、南進市場。

中華電也持續研發新技術，鄭優透露，5G標準今年底或明年將制定規格，2020年可望商用，每個國家都非常積極，希望走在最前面，中華電在物聯網發展中，也以自駕車列為優先發展項目之一，而電信研究院也在研發中文、台語的語音辨識，融合AI與IOT技術的「語意雲」。

另外，鄭優也透露，MOD今天已經突破170萬戶，躍升本土第一大影視平台。（編輯：郭萍英）1070327

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