美中貿易戰 童子賢：政治不應干預經貿

第五屆智慧城市論壇暨展覽今天上午開幕，台北市電腦公會理事長童子賢會後接受媒體採訪，分享對於美中貿易戰一觸即發的看法。中央社記者鍾榮峰攝 107年3月27日

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）美中貿易戰一觸即發。台北市電腦公會理事長童子賢表示，沒有必要相互抵制，應該用和諧方法解決差異點，不要用政治干預方式主導經貿消費的需求。



第五屆智慧城市論壇暨展覽今天上午開幕，童子賢在開幕典禮後接受媒體採訪。



談到美中貿易戰一觸即發，童子賢表示，要繁榮、共享資訊、解決分歧，從過去個人電腦發展歷程來看，雖然還是有差異點，但是全球仍達成資訊科技協定（ITA），帶動過去全球資訊產業蓬勃發展。



童子賢指出，從今天智慧城市展可看出，跨國合作整合技術、共同創新、分享應用經驗上，對大家都有好處。全球各個龐大新舊市場區域或許各有不同意見，但是沒有必要相互抵制。應該用和諧方法解決差異點。



對於美中貿易戰是否會產生轉單效應、對台廠造成影響，童子賢指出，要完成一座廠並不容易，短期的貿易制裁手段面對長期的產業布局，並無合理性與可行性，轉單並非那麼簡單。



童子賢不諱言指出，若貿易戰開打，一定會波及許多人，但是以過去越戰經驗為例來看，後來美國與越南也進行合作，貿易戰的必要性有待觀察。



童子賢表示，用政治政策規範轉移產業的訂單，可能有短暫的功效，但是並非長久之計。他指出，經濟有其自然的發展，期望不要用政治干預方式主導經貿消費的需求。



對於和碩是否有沙盤推演，童子賢表示，與主要客戶密切合作，目前不會擔心太多。面對貿易戰可能性，不要輕言失望放棄。



對於台灣政府因應之道，童子賢表示，台灣實力在於實質產業表現的活力，建議政府強化各種有利台灣產業健康發展的政策。(編輯：趙蔚蘭)1070327