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Grab併Uber 星國：要確保市場不被壟斷

發稿時間：2018/03/27 12:47

最新更新：2018/03/27 12:47

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（中央社記者黃自強新加坡27日專電）新加坡的叫車服務業者Grab和對手Uber達成協議，收購Uber在東南亞所有業務，陸路交通管理局（LTA）強調，要確保市場不會被單一業者壟斷，避免損害乘客權益。

美國叫車服務公司Uber昨天把東南亞業務賣給Grab，結束兩大巨擘間的激烈競爭。這也是Uber從國際市場逐步撤退的最新動作。

由於新加坡本地有不少Uber司機，Grab今天下午將舉行大會解答Uber員工的疑慮。

新加坡「聯合早報」、「海峽時報」（The Straits Times）報導，政府將會確保市場並不會被單一業者壟斷，同時會研究Grab收購Uber對交通服務可能帶來的影響。

陸路交通管理局指出，新加坡會檢討發放叫車業者的營業執照管理原則，確保叫車服務業與計程車保持開放並具市場競爭性。

新加坡競爭局（CCS）認為，如果Grab收購Uber削弱市場的競爭性，也會採取因應行動。

對於這項收購，也有不少乘客擔心合併後會形成壟斷局面，不僅乘車優惠減少，車資恐同步上揚。

這次收購是東南亞叫車服務業迄今最大規模交易，Grab收購包含Uber在泰國、越南、緬甸、馬來西亞、印尼及柬埔寨、菲律賓、新加坡等國的資產業務。Uber將取得Grab 27.5%股權。

Grab目前在東南亞的新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、緬甸及柬埔寨8個國家提供服務，滿足不同人士的交通需求。（編輯：王同禹）1070327

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