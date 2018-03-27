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台在紐約研討法遵 讓行庫了解全球金融監理

發稿時間：2018/03/27 13:20

最新更新：2018/03/27 13:20

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（中央社記者黃兆平紐約26日專電）中華民國銀行公會29日、30日將在紐約辦法遵研討會，銀行公會理事長呂桔誠表示，跨海召開研討會，以使本國銀行暸解全球金融監理、法律遵循、內稽內控與洗錢防制等發展趨勢。

紐約州金融服務署、紐約聯邦準備銀行等官員，也將與會與台灣的金融機構負責人就相關事宜面對面溝通。

研討會在曼哈頓中城知名大飯店舉行，主持座談的中華民國銀行公會理事長、台灣金融控股公司暨台灣銀行董事長呂桔誠已抵達紐約。

另外，第一銀行、彰化銀行、華南銀行、合作金庫、台企銀等5家行庫董事長將親自出席，其餘行庫也派法遵長與會。類似研討會去年初曾在紐約舉辦，這次台方出席層級明顯提高。

台灣目前共有9家金融機構在紐約設分行，包括華南、第一、彰銀、台銀、土銀、兆豐、合庫、台企銀及中國信託銀行，若加上中央銀行，共有10家行庫，堪稱台灣金融機構海外營運據點一級戰區。

在兆豐銀行接連遭美重罰影響台灣金融信譽後，台方大動作移地到紐約召開法遵研討會，不無向美方展現台灣金融業改革決心，期盼扭轉國際社會對台灣金融業的負面印象。

兩天研討會中，紐約州金融服務署（NYDFS）副署長及紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）官員將應邀發表專題演講，說明美國金融法規針對外國銀行的最新發展。

另外，金管會銀行局副局長莊琇媛將發表演講；銀行公會同時邀請美國銀行（BOA）、資誠聯合會計師事務所（PwC）、法律事務所及財務顧問公司等，提供台灣行庫強化法遵建議及應注意事項。

呂桔誠表示，跨海召開研討會不僅讓本國銀行暸解全球金融監理、法律遵循、內稽內控與洗錢防制等發展趨勢，也期盼提升本國銀行高階主管與法遵人員重視相關問題，同時藉此重建國際金融社會對台灣金融業的信用。

這是呂桔誠出任銀行公會理事長以來，第4度舉辦海外法遵研討會，之前曾在香港、倫敦舉辦，也是去年1月以來，海外法遵研討會再度移師紐約。呂桔誠這兩天先行拜會紐約地區金融監理機關，交換意見。（編輯：陳俊碩）1070327

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