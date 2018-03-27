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美中貿易戰稍緩 學者：製造業回流策略

發稿時間：2018/03/27 13:55

最新更新：2018/03/27 13:55

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（中央社記者陳政偉台北27日電）美國宣布將對進口的中國大陸商品課徵高額關稅後，現正與中國方面談判。學者認為，美中貿易戰應不會開打，而是想拉主要貿易國家談判，讓訂單回到美國，帶動製造業回流。

美國總統川普日前宣布對中國銷往美國高達600億美元貨品課徵高關稅的計畫，外界擔憂爆發貿易戰。美國白宮今天透露，正與中國大陸方面談判。

美中貿易戰疑慮降溫，美股今天反彈，台股近期表現相對抗跌。而中央大學台灣經濟研究發展中心公布3月消費者信心指數（CCI）調查的總數為87.86點，為104年8月以來新高。

其中，「未來半年投資股票時機」指標上升幅度顯著，中央大學台經中心研究員吳大任表示，因調查期間是在美中貿易戰議題還沒有開始發酵，所以投資股票時機信心仍強。

吳大任指出，從美國過去與其他貿易國家交手，先祭出尖銳性言論，再來談判進而尋求和解機會，達到自身目的。

雖然美中貿易戰緊張情勢似乎稍緩，吳大任說，目前美中雙方都是為了增加自己的籌碼，貿易戰應該不會真的打起來，雙方為全球主要經濟國家，都有自身考量。而台灣是全球供應鏈的一部分，勢必造成影響。

中央大學產業經濟研究所教授單驥表示，美中貿易戰情勢，可能再過約2個月，就會比較明朗，雙方都還在刺探的階段，許多人都認為台商可能是最大受害者者之一。

單驥說，中國大陸輸出美國的產品中，很多與台商的生產有關。而這些出口商品幾乎是中間財，且中國大陸占台灣出口市場這麼大的比例，將牽動有些台人就業狀況。可預期在未來2個月、3個月，美中貿易仍會有變數。

中央大學經濟系教授姚睿則指出，台灣面臨挑戰跟風險，其中之一就是來自美中貿易戰，如果川普只是為了拉中國大陸上談判桌，可能影響就不致太大。

她表示，目前情勢看起來，川普積極進行製造業回流，因此要拉各國談判，把工作機會找回當地，讓訂單回到美國，帶動就業機會增加。而美國製造業回流將改變全球供應鏈，抵銷各國輸美的出口，台灣參與全球生產供應鏈角色深，需觀察是否排擠到出口。

從全球經濟情勢來看，姚睿認為，今年全球經濟可望是最近10年最佳的一年，但如果全球貿易戰成真，貿易量必然下滑，經濟成長也受影響。貿易戰是否加深物價上漲壓力？是否加速全球升息步調？影響全球資金動能。(編輯：陳永昌)1070327

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