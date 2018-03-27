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台股大漲回補空方缺口 國際股市牽動後市

發稿時間：2018/03/27 14:02

最新更新：2018/03/27 14:02

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）台股今天在美股大漲下開高走高，終場收在最高點，封閉23日空方缺口，量能也微幅增溫，法人表示，短線國際股市消息面仍多，台股走勢波動恐加劇。

加權股價指數終場上漲146.74點、漲幅1.35%、收在10986.79點、成交值新台幣1296.76億元，台積電在美國存託憑證(ADR)大漲先行下，漲幅超過3%，鴻海也維持1%之上的漲幅，不過昨天表現凸出的股王大立光卻演出開高走低，逆勢下跌、跌幅2.2%。

分析師表現，台股今天在美中貿易戰可望舒緩下，資金重新湧入，指數開高走高收出帶量長紅K棒，不但封閉空方缺口，也站回所有均線之上，若短線漲勢持續，短天期均線包括5日線、10日線有機會彎頭向上，重新成為多方支撐。

分析師指出，上市櫃公司去年財報公告截止日倒數計時，緊接著3月營收也將陸續揭露，若業績有明顯成長的個股不乏題材，加上近期上市櫃公司法人說明會、股利政策頻頻釋出利多，個股表現空間仍較指數明顯。

法人也認為，台股回檔壓力暫時解除，在權值股走穩下，以中小型股為主的櫃買市場走勢也相當強勁，代表本土內資、投信近期對中小型個股著墨相對積極，由於本周是第1季季底，預期季底投信作帳效應應該可以期待。（編輯：鄭雪文）1070327

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