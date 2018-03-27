外交部：富比世誤指台薪資等同墨國 已要求更正

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）針對富比世雜誌（Forbes）日前於網站刊出台灣低薪淪於墨西哥水準的報導，外交部今天表示，報導內容引據有誤，已向富比世雜誌與撰稿記者表達不滿，要求更正。



據富比世雜誌網站19日「為何台灣的薪資和墨西哥一樣低」文章指出，台灣被國際貨幣基金（IMF）列為進步經濟體，平均月薪卻和墨西哥相仿。



文章指出，去年台灣人的平均月薪為1288美元（約新台幣3萬7573元），只比墨西哥多出新台幣300多元。



對此，外交部今天發布新聞稿表示，這則報導內容的錯誤，在於兩國比較基準不同。報導引用經濟合作暨發展組織（OECD）提供的墨國資料，是以全年總薪資除以12個月計算；而報導引用的台灣薪資數據，則是以2016年單一月份為基礎，不含加班及紅利等非經常性薪資。



外交部指出，若以同樣標準計算，台灣月薪應為1619美元（不以購買力平價為計算基礎），並非報導所稱的1288美元。



另外，外交部表示，報導內容稱墨西哥平均月薪1276美元，是以購買力平價（PPP）為計算基礎，但台灣平均月薪並不是以PPP來計算。根據主計處資料，若用國際貨幣基金數據並經購買力平價計算後，2016年台灣平均每月總薪資為墨西哥的2.1倍。



國家發展委員會先前表示，報導中的台灣資料是引用名目美元計算的經常性薪資（不含加班費、年終獎金、紅利等非經常性薪資），墨西哥資料則為購買力平價（PPP）計算的平均月薪（含經常與非經常性薪資）。



外交部說，富比世雜誌這篇報導引據失當，未經確實查證就刊出，政府已去函富比世雜誌與撰稿記者「表達抗議，要求立即更正」。（編輯：李淑華）1070327