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印尼台灣形象展將登場 聚焦綠能智慧應用

發稿時間：2018/03/27 15:06

最新更新：2018/03/27 15:06

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（中央社記者廖禹揚雅加達27日電）印尼台灣形象展29日將在印尼雅加達舉行，配合當地政府政策，主辦單位外貿協會瞄準綠能科技及智慧應用等6大主軸，帶領230家廠商與當地民眾深入交流。

今年首場台灣形象展29日將在印尼雅加達登場，邀集230家廠商展出280個攤位，以智慧應用新概念、永續未來綠科技、全民健康有保障、農業科技新技術、優質生活新選擇及觀光文化趣體驗等6大主軸，推出11大形象館、10大產業區，規模較去年第一屆更為盛大。

主辦單位中華民國對外貿易發展協會表示，印尼總統佐科威（Joko Widodo）上任後，積極發展基礎建設並推動智慧城市發展，如城市監視系統、智慧路燈系統、雅加達一卡通等，而台灣業者可提供系統及完整解決方案，本次參展廠商也帶來各種創新產品，例如將智慧系統與安全帽結合的智慧儀表板等。

此外，印尼政府在推動國家邁向工業化過程中，同時也面臨電力短缺及環保問題，正逐步推動綠色產業，外貿協會指出，台灣是目前全球唯一獨立發展適合熱帶與亞熱帶綠建築評估系統的國家，這次展中除各項綠能產品，能將屋頂表面溫度從攝氏65度降至31度、以節省空調支出的「冰凍漆」預料也將是亮點之一。

除推廣產業，本次台灣形象展也將霹靂布袋戲帶到印尼演出，並搭上當地近來的Zumba舞蹈風潮，推出一系列亮點活動，促進當地民眾參與，並更了解台灣文化。

去年印尼台灣形象展3天展期共吸引1萬8188參觀人次，促成4925萬美元（約新台幣14.8億元）商機，今年擴大舉辦，期望再提高台灣知名度，並吸引更多當地民眾深入了解台灣文化、科技、教育、觀光、產業等多面向發展，促成雙邊民間交流。（編輯：李信寬）1070327

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