台灣觀光前進印尼 VR遊愛河盼吸睛

（中央社記者廖禹揚雅加達27日電）印尼台灣形象展推廣觀光，瞄準清真商機，貼心規劃穆斯林友善行程，29日至31日將在雅加達展出，高雄市政府祭出「虛擬旅遊」，讓當地民眾用虛擬實境（VR）設備就能遊愛河。



中華民國對外貿易發展協會主辦的印尼台灣形象展29日至31日將在雅加達展出，除台灣觀光旅遊形象館及台灣獎勵旅遊館外，高雄市政府也加入推廣台灣觀光的行列，將愛河、蓮池潭等8條旅遊路線，藉VR技術搬到印尼，串聯食宿、旅遊、購物等導覽資訊，讓當地民眾體驗身歷其境般的「虛擬旅遊」。



擁有光電、半導體、醫材、金屬扣件、數位內容、會展、觀光文化、金屬科技、國際物流及遊艇業等多樣產業的高雄，這次展出多樣在地特色產品，推廣高雄的數位文創科技產品、生技產品、食品加工與先進製程能力。



此外，瞄準印尼清真商機，今年設立台灣清真產業形象館，除有10多家取得清真認證廠商展出食品、藥品、化妝品等產品，在觀光推廣部分，貼心推出「穆斯林友善環境」介紹，提供祈禱室設置地點、清真餐廳等相關資訊，並推出主題行程規畫，減少因宗教信仰不同而造成的旅遊困擾。



根據2017年新月評等－全球穆斯林旅遊指數（GMTI），台灣名列非伊斯蘭組織旅遊目的地第7名，今年印尼台灣形象展也規劃2018海灣旅遊年、2018台中世界花卉博覽會、台灣觀光年曆等主題旅遊元素，期望吸引更多印尼民眾來台觀光。(編輯：陳永昌)1070327