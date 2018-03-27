賴清德：目前政院與央行沒有新台幣改版計畫

（中央社記者蘇龍麒台北27日電）行政院長賴清德今天表示，目前行政院或中央銀行沒有新台幣改版的計畫，現在也不必去揣測促轉會會不會討論新台幣改版問題。



立法院院會下午繼續施政總質詢，國民黨立委林德福問到，未來促進轉型正義委員會如果做成新台幣改版的決議，新台幣會不會改版？改版需要花新台幣500億元，會不會被罵成敗家子？



賴清德說，中央銀行貨幣改版有一定的程序，目前行政院或央行沒有新台幣改版的計畫。



央行總裁楊金龍說，促轉會對新台幣的圖案，沒有很明確的規定。



賴清德說，促轉會依法成立，做成的決議有法律效力，如果法律有效力、社會有共識，央行配合也是應該的。



他說，不必去揣測促轉會會不會討論新台幣改版，如果有做出決定，央行依法配合也是應該的。



對於新台幣改版要花500億元，賴清德說，也不是一下子馬上全部改版，目前行政院或央行沒有改版計畫，也不必去揣測促轉會會不會討論，相信央行會有妥善的對策。



此外， 林德福又問到，目前市售的鮪魚罐頭，混合了其他東西，內容不全然是鮪魚，有的連50%的鮪魚都沒有，這樣標示混亂怎麼解決？



賴清德說，會要求廠商更正，政府單位要要求廠商，罐頭內有其他成分的魚，就要標示清楚。（編輯：楊玫寧）1070327