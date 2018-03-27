/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金正恩黃秋生統一發票曹操
>rss

宏達電Vive觸角伸進藝術 盼引爆商機

發稿時間：2018/03/27 16:21

最新更新：2018/03/27 16:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北27日電）宏達電將Vive觸角伸進藝術領域，Vive Arts負責人張忠為表示，透過畫廊、藝術展覽和博物館，今年Vive在藝術商業領域將有爆發性成長，並將角逐藝術拍賣市場上的VR商機。

宏達電去年11月成立Vive Arts團隊，將Vive觸角伸進藝術領域，今天前進Art Basel巴賽爾藝術展，成為首個官方虛擬實境內容夥伴。

張忠為表示，Art Basel巴賽爾藝術展是全世界重要的藝術博覽會之一，本次和香港展合作，未來當然會爭取前進瑞士巴賽爾及美國邁阿密合作展出。

張忠為透露，目前已有不少全球藝術機構表達和宏達電Vive合作的意願，也有很多展覽合作邀約，「一個禮拜就要幾十件邀約」，今年Vive將邁開與全球藝術界的合作的腳步；Vive最先跨入歐洲的藝術機構，美洲、亞洲、台北故宮也陸續開始合作，希望透過Vive讓「年輕人都走進博物館」，另一方面，現在可以透過Viveport，讓藝術走到世界每一個角落。

至於Vive打入藝術界如何創造獲利？張忠為表示，Vive的出發點是尊重藝術家，和每一個合作組織有不同分潤協議；目前全球藝術領域有預算刪減的趨勢，若能刺激觀光人潮，將能達到新收益、互助雙贏，或是Vive Arts提供資金給VR作品開發者，並提供技術和內容協助的合作模式。

除此之外，張忠為表示，目前全球藝術展覽、畫廊、創作者對Vive都有高度合作意願，今年藝術商業領域將有爆發性成長，並將角逐藝術拍賣市場上的VR商機，包括與佳士得、蘇富比等拍賣行合作。

目前Vive Arts全球有共有7人，除張忠為外，還有2位成員在台灣新店總部、2位在倫敦、2位在舊金山。

Art Basel巴賽爾藝術展將在2018年3月29日至31日的巴塞爾藝術展香港展會期間，首度展出由阿布拉莫維奇（Marina Abramović）與卡普（Anish Kapoor）兩位藝術家於虛擬實境中創作的作品。（編輯：張均懋）1070327

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP