網傳ODA計畫揮霍民眾存款 台銀澄清

（中央社記者邱柏勝台北27日電）近期網傳一段訊息，指「政府揮霍人民在銀行存款，台灣銀行每年承作新台幣1000億元高風險新南向ODA貸款，錢存在該行要注意了」。台灣銀行今天發布新聞稿澄清，強調此訊息與事實不符。



台銀表示，為落實新南向政策、協助工程業者爭取海外工程商機，政府推動「政府開發援助」（ODA）計畫，指定本國銀行提供新台幣1000億元額度的資金融通。



而ODA的運作方式，是由台灣承辦銀行以優惠利率貸款給借款國，同時由借款國採購台灣工程業者承攬其公共工程，貸款銀行按工程進度付款給台灣承包廠商，借款國政府依貸款合約還款給貸款銀行，政府分擔風險且編列預算，補貼承辦銀行優惠利率貸款給外國政府的差額息。



台銀表示，ODA計畫初期以爭取35億美元（約新台幣1000億元）的海外公共工程商機為目標，並由政府設計政策評估與專業評估的作業程序篩選案源，政府並非隨意揮霍人民在銀行的存款。



台銀指出，新台幣1000億元ODA貸款為行政院核定「以ODA模式推動海外公共工程執行計畫」所訂目標，非台銀每年承作金額，且台銀目前尚無承作ODA貸款個案。



台銀也強調，未來若基於政府政策的需要，配合擔任ODA貸款承辦銀行，仍將依銀行授信審核及風險管理的相關規定辦理，以維持銀行永續發展，及承擔政府政策任務。（編輯：李信寬）1070327