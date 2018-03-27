孔劉代言ZenFone 5 華碩官方證實

（中央社記者吳家豪台北27日電）電腦品牌廠華碩今天正式宣布，將再次邀請亞洲男神孔劉出任新一代智慧型手機ASUS ZenFone 5系列台灣區代言人，預料將再掀起「歐巴」旋風並推升華碩今年手機銷量。



根據華碩發布的新聞稿，目前人正在韓國首爾拍攝ASUS ZenFone 5系列電視廣告的孔劉表示：「很高興這段時間大家對我的支持，同時也相當榮幸能繼續獲得華碩肯定成為ZenFone代言人。」



孔劉強調，去年雙方首度合作不僅相當愉快，在出席新品記者會時，更被台灣粉絲們難以抵擋的熱情瞬間融化，雖然只有短短2天，還是留下許多令人難忘的回憶。



提到這次推出的全新ASUS ZenFone 5系列，孔劉表示，ZenFone 5搭載AI人工智慧相機，可以快速偵測和辨識不同環境，讓平時鮮少拍照的自己輕鬆就拍出許多令身邊親友都為之驚豔的精彩照片。



華碩執行長沈振來先前在2018世界行動通訊大會（MWC）受訪時，對於手機展望相當樂觀，估計今年第2季開始起飛、第3季開始能夠獲利；華碩手機前3年致力提升平均售價（ASP），今年將大幅提升銷量，今年出貨量至少要達到1200萬支，內部目標則遠超過這個數字。（編輯：楊玫寧）1070327