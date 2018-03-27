/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金正恩黃秋生統一發票曹操
>rss

太陽能電池模組反傾銷調查 印度喊卡

發稿時間：2018/03/27 17:27

最新更新：2018/03/27 17:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北27日電）經濟部國際貿易局表示，印度宣布終止對中國大陸、馬來西亞及台灣太陽能電池模組反傾銷調查，雖然對台灣輸出有利，但面對市占高達88.2%的中國大陸，仍讓業者倍感壓力。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，印度商工部反傾銷局公告終止對中國大陸、馬來西亞及台灣進口太陽能電池（Solar Cell）的反傾銷調查。

貿易局表示，印度商工部反傾銷局公告，此項調查已經完成，不過由於原申請人M/s Indian Solar Manufacturers Association要求終止調查，所以對台灣及其他國家，並不會有反傾銷措施。

根據貿易局提供印度海關資料顯示，此項產品為光電轉換用太陽能電池，不管是否部分或完全組裝成模組或面板，印度海關稅則號列為8541.40.11；2017年自台灣進口值為9206萬美元（約新台幣26.79億元），印度進口市占率為2.23%，排名第3；第一名仍為中國大陸，市占高達88.2%，馬來西亞為5.89%。

國內業者透過貿易局表示，印度國內生產相關太陽能電池及模組不足以供應內需市場，雖然終止反傾銷調查，對台灣業者有利，不過中國大陸仍然是印度最大進口來源國，中國大陸產品售價甚至較印度自行生產成本便宜3成以上，對於台灣業者恐怕造成競爭壓力。

貿易局表示，此項產品2017年台灣出口總值為44億709萬美元（約新台幣1282.7億元），主要輸出至中國大陸、香港及越南，出口占比分別為43%、13.6%及8.7%，印度排名第10。（編輯：張良知）1070327

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP