太陽能電池模組反傾銷調查 印度喊卡

（中央社記者黃雅娟台北27日電）經濟部國際貿易局表示，印度宣布終止對中國大陸、馬來西亞及台灣太陽能電池模組反傾銷調查，雖然對台灣輸出有利，但面對市占高達88.2%的中國大陸，仍讓業者倍感壓力。



經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，印度商工部反傾銷局公告終止對中國大陸、馬來西亞及台灣進口太陽能電池（Solar Cell）的反傾銷調查。



貿易局表示，印度商工部反傾銷局公告，此項調查已經完成，不過由於原申請人M/s Indian Solar Manufacturers Association要求終止調查，所以對台灣及其他國家，並不會有反傾銷措施。



根據貿易局提供印度海關資料顯示，此項產品為光電轉換用太陽能電池，不管是否部分或完全組裝成模組或面板，印度海關稅則號列為8541.40.11；2017年自台灣進口值為9206萬美元（約新台幣26.79億元），印度進口市占率為2.23%，排名第3；第一名仍為中國大陸，市占高達88.2%，馬來西亞為5.89%。



國內業者透過貿易局表示，印度國內生產相關太陽能電池及模組不足以供應內需市場，雖然終止反傾銷調查，對台灣業者有利，不過中國大陸仍然是印度最大進口來源國，中國大陸產品售價甚至較印度自行生產成本便宜3成以上，對於台灣業者恐怕造成競爭壓力。



貿易局表示，此項產品2017年台灣出口總值為44億709萬美元（約新台幣1282.7億元），主要輸出至中國大陸、香港及越南，出口占比分別為43%、13.6%及8.7%，印度排名第10。（編輯：張良知）1070327