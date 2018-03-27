台灣第3間小米之家 確定落腳信義區

（中央社記者江明晏台北27日電）小米今年擴大舉辦米粉節，虛實通路新陣容齊發，有望帶動米粉節業績較去年大幅成長；小米台灣總經理李佳峰也透露，第3間小米之家將落腳台北信義區，並以旗艦店規格打造。



小米將於4月2日至3日舉辦米粉節，提供限量優惠，小米台灣總經理李佳峰表示，米粉節今年擴大舉辦，除了小米線上商店外，還納入PChome 24h購物、全台5間小米實體門市及327間全國電子同步開跑，虛實通路整齊發，有望帶動米粉節業績較去年大幅成長。



小米今天在台耕耘實體通路腳步積極，李佳峰表示，小米目前在台已經開設5家實體店，包含2間小米之家(台北店、台中店)、3間專賣店（高雄大魯閣草衙道專賣店、台南Focus專賣店、小米台北三創生活專賣店）；4月14日「小米新北中和環球專賣店」將開幕，5月也將新開「新竹大魯閣湳雅廣場專賣店」實體店數量將增加到7家，預計今年將達到10店的規模。



李佳峰也預告，第3間小米之家確定會落腳信義區核心，已選定位址，將以旗艦店規格打造，但具體時間表暫未對外公開。



小米實體店面在台業績表現強勁，台北店去年全年營業額達到新台幣3.5億元，3家進駐商場的專賣店(高雄大魯閣、台南Focus、台北三創) 單月營業額都達千萬以上，且打敗快時尚等不同類型產業，紛紛登上店王寶座，吸金實力不容小覷。



電信業者主力雖然仍是銷售手機，但隨著市場趨勢轉變也增加家電、機車、物聯網等新興商品，李佳峰表示，小米商品有共通性，可望有互相拉抬的銷售力，觀察手機與物聯網商品在電信銷售同步成長，並無消長關係，認為電信商提供家店與物聯網商品是「提供不同選項」，而不是取代。



小米今天在上海舉行發表會，推出雙攝旗艦手機小米MIX 2S，台灣確定引進，但上市日期暫時未公布，而今天同步亮相的小愛音箱在台上市目前正在評估籌備中、小米電競筆電則暫無台灣上市計劃。



李佳峰坦言，小愛音箱最一般的功能是接收語音指令播放音樂、搜尋天氣等，但這些功能都需要有在地服務商授權，而音樂版權問題與後台接取都是一大考驗，需要龐大的前置作業，目前仍在努力當中，而評估台灣筆電市場與售後維修服務，短期內電競筆電的機會不大。（編輯：林沂鋒）1070327