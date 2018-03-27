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美中貿易戰 英業達：若有必要墨西哥廠應急

發稿時間：2018/03/27 18:43

最新更新：2018/03/27 18:43

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（中央社記者潘智義台北27日電）英業達公司總經理巫永財今天在法人說明會表示，美國總統川普掀貿易戰，對大家都沒好處，英業達台灣接單，中國大陸出貨，若真有必要還有墨西哥、捷克廠可以應急。

巫永財說，對於美中貿易戰，其實客戶比我們還擔心。

巫永財說，去年是近年表現較好的一年，今年除智慧裝置、筆電、伺服器之外，新的應用人工智慧（AI）產品不會缺席，AI可帶動影象、影音的應用，甚至伺服器的需求增加；英業達已成立AI研發中心，搭配5G研發中心，並改善工業4.0進程。

英業達旗下英華達去年智慧裝置出貨目標7000萬台，英華達總經理何代水透露，今年再擴充產能，毛利、淨利率都會比較好。

英業達旗下太陽能事業英穩達董事長謝瑞海表示，去年第4季美國對貿易戰態度不確定，但第4季表現不理想，今年第1季也受30%關稅影響，業績大幅衰退。

謝瑞海說，面對今年美國掀起貿易戰，只能分散出口市場，但太陽能產品價格已到很低的地步，去年已連3年整體太陽能產業虧損，今年第1季調降產能利用率，盼第2季反彈，能有機會改善。

英業達統計，2017年第4季歸屬母公司淨利新台幣12.73億元，較2016年同期減少14.16%，每股稅後淨利0.51元。2017年全年歸屬母公司淨利60.92億元，年增88%，每股淨利1.88元；擬每股配息1.65元。（編輯：林沂鋒）1070327

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