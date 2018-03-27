中美貿易若開戰 央行：影響國銀海外曝險

（中央社記者邱柏勝台北27日電）央行公布去年12月底本國銀行國家風險統計，美國依然為台灣最大債務國。央行官員指出，中美貿易戰若開打，台商可望回流台灣或赴美設點，對中曝險可望降低，但對美曝險則會增加。



中央銀行今天公布去年12月底本國銀行國家風險統計。去年12月底本國銀行外國債權直接風險餘額4034億美元，較去年9月底增加1.5%，主要是對非銀行的私人部門債權增加所致。



此外，由於部分直接債務人與其最終債務人或保證人分屬不同國家，經風險移轉後，去年12月底最終風險淨額為3839億美元，較去年9月底增加2.23%。



央行也公布去年12月底前10大債務國，除了位居最後3名的英國、新加坡與英屬西印度群島有異動外，其餘國家維持原本名次，美國依然為台灣第一大債務國，直接風險餘額756億3020萬美元，第二名是中國大陸的453億3250萬美元，第三名是盧森堡的416億8274萬美元。



央行金檢處副處長蘇導民表示，去年12月底對美曝險較去年9月底減少，主因是美元對其他國家貨幣貶值，加上銀行存放在美國聯邦準備銀行（Fed）的存款減少所致，應是同業之間的資金調度需求。對中曝險則較去年9月底增加，主因是本國銀行授信與購買金融債的金額增加所致。



媒體提問，中美貿易戰一觸即發，對本國銀行海外曝險是否會有影響？蘇導民回應說，中美貿易戰若開打，在中國大陸布局的台商可能回流台灣，由於本國銀行在中國大陸的授信主要是支援當地台商，當台商移回來，在中國的授信金額也會減少，因此對中的直接風險餘額也會減少。



此外，蘇導民說，若美國不給台灣豁免關稅，可能會吸引部分台商赴美設點，則本國銀行對美的直接風險餘額會增加。不過，若將外國債權依最終債務人及保證人國別重新歸類成最終風險淨額後，則影響不會太大。（編輯：李信寬）1070327