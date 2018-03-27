物聯網大未來 勤業提三大資安關鍵

（中央社記者邱柏勝台北27日電）物聯網（IOT）改變人類生活方式，但也帶來資安危機。對此，勤業眾信（Deloitte）提出縱向追溯、橫向管理與關注政策法規三大關鍵，打造「內外兼容」的數位安全策略，以提升資安防護能量。



勤業眾信聯合會計師事務所今天舉辦「物聯安全新時代，開創智慧大未來」研討會，分享智慧城市整體發展趨勢、剖析物聯網設備拓展方向與產業策略。勤業眾信總裁郭政弘指出，物聯網創新結合感測技術、無線通訊、雲端運算和數據分析等科技，萬物互聯讓想像成為真實，人類生活的現實世界逐步朝向數位化邁進，「智慧城市」已是人口集中城市的未來發展趨勢，世界各國也紛紛推出智慧城市發展策略。



然而，郭政弘指出，隨著物聯網設備大量應用，駭客攻擊事件同樣層出不窮。台灣雖具備良好的ICT產業基礎，但在高速發展物聯網科技應用的同時，也必須正視物聯網設備可能出現的資安危機，才能避免智慧城市、智慧生活成為人身安全的潛在威脅。



奧義智慧科技創辦人叢培侃指出，資安領域以「阻擋、偵測、監控、調查與應變」作為標準作業流程，其中有9成的預算會投入在設備採購，期望即時阻擋駭客攻擊，但對於新的威脅、或針對性攻擊的偵測與應變，只能依靠專家以人工方式分析處裡，以致耗費大量時間與人力來辨識資安告警與鑑識。



因此，叢培侃表示，企業如何快速推論駭客攻擊過程的前因後果，縮短應變時間，並能回饋至企業威脅感知能力，是現今面對防不勝防的資安威脅應有態度之一。



勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理林彥良指出，根據國際權威機構BI Intelligence研究，物聯網裝置將由2017年的90億台，成長到2025年的550億台；同時，市場預估，8年間物聯網將累積超過15兆美元的投資金額，發展前景備受關注。不過，當各界聚焦物聯網令人驚豔的成長率時，也應關注其龐大的市場規模與新興科技架構特性帶來潛在的資安威脅。



對此，林彥良建議，企業規畫物聯網智慧化應用時，首要之道是「縱向」追溯並建立平台與基礎建設的安全框架；其次，也應「橫向」管理跨領域整合資訊服務所產生的風險；最後，須即時關注法規與政策環境，藉以打造「內外兼容」的全方位物聯網數位安全策略。（編輯：張均懋）1070327