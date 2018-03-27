/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金正恩黃秋生統一發票曹操
>rss

智慧城市國際合作 美官員：資訊等3方面流動

發稿時間：2018/03/27 19:52

最新更新：2018/03/27 19:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）美國商務部掌管製造業的副助理部長史宜恩（Ian Steff）今天出席智慧城市首長高峰會時表示，智慧城市國際合作的關鍵，在於增進資訊、產品和資金的流動。

根據美國在台協會提供的資料，22日抵台訪問的史宜恩今天出席智慧城市首長高峰會演講時表示，今天是他訪台的最後一天，這次訪台讓他親自見證美台經濟關係的強度和深度；美國期待能和台灣一同探索共同的經濟機會，面對共同的經濟挑戰。

他指出，智慧城市科技正在促進經濟成長，形成新的市場，在世界各地創造新的工作機會，讓各地基礎建設更為安全、更有效率。在他所負責的製造業部門，這些效益都是顯而易見的。

史宜恩認為，智慧城市國際合作的關鍵，在於增進資訊、產品和資金的流動，他也分享美國在這方面的做法。

在資訊流動方面，他表示，將創新人士聚集起來，可以在各地分享最佳實務，讓技術可以複製、也可以規模化。這也是美國商務部創辦全球城市團隊挑戰的原因。這個平台讓全球各地的地方政府、非營利組織、學術機構、技術人員、和企業能夠組成專案團隊，一同開發智慧城市應用方案。

在產品和資金流動方面，他說，美國正努力為促進智慧城市發展的科技創造有利條件，盼由產業來帶動。美國商務部國際貿易署的任務就是加強美國產業界的國際競爭力，促進貿易和投資，確保公平貿易和貿易法規、貿易協定得到遵守。

同時，他表示，美國持續改善美國投資環境，讓勞動人口具備更好的技能，並加強美國的創新生態系統。美國的目標是擴大美國的製造業基地，為美國企業創造回流的有利條件，並且鼓勵外來資金到美國設廠投資。

他指出，美國進行相關改革後，過去一年增加了約25萬個製造業的工作機會，美國歡迎外國企業投資，加入美國的製造與創新生態系統。（編輯：楊玫寧）1070327

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP