智慧城市國際合作 美官員：資訊等3方面流動

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）美國商務部掌管製造業的副助理部長史宜恩（Ian Steff）今天出席智慧城市首長高峰會時表示，智慧城市國際合作的關鍵，在於增進資訊、產品和資金的流動。



根據美國在台協會提供的資料，22日抵台訪問的史宜恩今天出席智慧城市首長高峰會演講時表示，今天是他訪台的最後一天，這次訪台讓他親自見證美台經濟關係的強度和深度；美國期待能和台灣一同探索共同的經濟機會，面對共同的經濟挑戰。



他指出，智慧城市科技正在促進經濟成長，形成新的市場，在世界各地創造新的工作機會，讓各地基礎建設更為安全、更有效率。在他所負責的製造業部門，這些效益都是顯而易見的。



史宜恩認為，智慧城市國際合作的關鍵，在於增進資訊、產品和資金的流動，他也分享美國在這方面的做法。



在資訊流動方面，他表示，將創新人士聚集起來，可以在各地分享最佳實務，讓技術可以複製、也可以規模化。這也是美國商務部創辦全球城市團隊挑戰的原因。這個平台讓全球各地的地方政府、非營利組織、學術機構、技術人員、和企業能夠組成專案團隊，一同開發智慧城市應用方案。



在產品和資金流動方面，他說，美國正努力為促進智慧城市發展的科技創造有利條件，盼由產業來帶動。美國商務部國際貿易署的任務就是加強美國產業界的國際競爭力，促進貿易和投資，確保公平貿易和貿易法規、貿易協定得到遵守。



同時，他表示，美國持續改善美國投資環境，讓勞動人口具備更好的技能，並加強美國的創新生態系統。美國的目標是擴大美國的製造業基地，為美國企業創造回流的有利條件，並且鼓勵外來資金到美國設廠投資。



他指出，美國進行相關改革後，過去一年增加了約25萬個製造業的工作機會，美國歡迎外國企業投資，加入美國的製造與創新生態系統。（編輯：楊玫寧）1070327