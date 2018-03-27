金融業委託書徵求限縮 排除公股行庫

金融監督管理委員會主委顧立雄（圖中）27日強調，金管會推動委託書徵求限縮為同一關係人，不適用財政部持有的公股行庫，即下回彰銀董事改選，公股行庫仍可個別透過委託書徵求3%股權。中央社記者蔡怡杼攝 107年3月27日

（中央社記者蔡怡杼台北27日電）金融監督管理委員會主委顧立雄強調，金管會推動委託書徵求限縮為同一關係人，不適用財政部持有的公股行庫，也就是，下回彰銀董事改選，公股行庫仍可個別透過委託書徵求3%股權。



為強化公司治理，金管會逐步推動自然人董事的設置，以及限縮委託書徵求從「同一人」限縮為「同一關係人」，外界解讀恐不利公股行庫行使股東權益。對於相關措施可能造成財政部對公股行庫管理上的不便或者影響，顧立雄表示，會跟財政部好好溝通。



顧立雄表示，與財政部溝通的議題將包含自然人董事的報酬給付，以及自然人董事與財政部間的委任關係如何適切安排等。



同時，顧立雄再次強調，限縮委託書的徵求，主要是針對目前對金融機構持股「未超過10%」的大股東透過委託書徵求的方式，控制金融機構10%以上股份，藉此繞過金管會對10%大股東適格性的審查。



他說，財政部目前持股彰銀超過12%，本來就不在金管會這次對10%以下持股者從事徵求的限制，且財政部持股的公股行庫，不會因為徵求委託書而被視為同一關係人。



彰銀106年經營權之爭時，公股行庫透過徵求委託書的方式，讓財政部順利在彰銀董事會中取得過半席次。



媒體追問，若下回彰銀董事改選，之前徵求委託書的兆豐銀行、華南銀行、第一銀行、台灣企銀以及合庫銀行依然可以個別徵求3%股份嗎？



顧立雄回覆「可以」，這5家公股行庫不會因為財政部的持股被認為是同一關係人，它們當然可以個別徵求3%。



另外，外界憂慮當董事由自然人擔任，即使不適任時，財政部等法人股東也不能任意解任？



顧立雄表示，法人股東可與自然人董事有委任關係契約，並約定辭任條件，也就是，當構成辭任條件時，法人股東就可要求自然人董事辭任。



至於若金融機構透過縮減董次席次的方式，來規避相關公司治理要求時，金管會該怎麼辦？顧立雄說，獨董的適格性在董事席次愈少的情況下愈重要。若因為董事人數過少、董事多元性不足，而損害到公司治理時，金管會就會加強對公司治理的檢查，且金管會不希望金融機構的董事主要集中在內部經理人。



同時，對於寶佳擬插旗台新金的議題，顧立雄再度口頭告誡，呼籲寶佳不要繞道規避金管會對10%大股東適格性的審查。他說，只要能進入董事會，某種程度就算是金融業的負責人，也影響著金融機構的經營，不能說席次沒有過半就說沒有經營權。（編輯：張均懋）1070327