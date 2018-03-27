華碩首辦內部技術論壇 跨領域激盪創新

電腦品牌廠華碩27日首度舉辦企業內部技術論壇ASUS Tech Forum，董事長施崇棠鼓勵同仁要不斷追求真理及知識，建立數學與直覺的連結，並融會貫通理論與實務。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 107年3月27日

（中央社記者吳家豪台北27日電）電腦品牌廠華碩今天首度舉辦企業內部ASUS Tech Forum，由董事長施崇棠領軍，策略長徐世昌、副董事長兼總裁曾鏘聲、執行長沈振來共同召集各產品線研發、設計、策略規畫等人才跨領域交流。



華碩發布新聞稿指出，ASUS Tech Forum探討主題橫跨電競、電腦、手機、機器人、主機板、顯示卡、網通、螢幕、設計、無線通訊與雲端串聯應用等，跨部門分享彼此技術發展進程，落實研發資源共享，期待能在企業內部激盪更多創新、創意的火花。



今天論壇中也探討許多前瞻技術，例如筆電快充與觸控板技術、5G發展近況、機器人對話系統/即時定位與地圖建構技術、大數據、機器學習、人工智慧、CPU（中央處理器）辨識技術、Aura Sync多彩燈效技術、HDR（高動態範圍）顯示技術等議題。



施崇棠於論壇開場引言中提到，華碩以技術起家，精通軟硬體，深耕電腦架構及高頻設計；雖然今天的科技已朝向跨領域發展，且更深、更廣、更開放，但追求卓越的精神與態度仍是一致的。



施崇棠說，華碩要不斷追求真理及知識，建立數學與直覺的連結，並融會貫通理論與實務；若能秉持這樣的精神與態度，便能持續再造華碩創新的里程碑。



徐世昌指出，現在大家談新零售，新零售帶來的是新製造，緊接者再帶來新技術、新金融以及新能源，未來的新能源即是資料，而這5個「新」將構成新的世界，華碩也要進化成新的華碩，來迎向新的挑戰。



徐世昌強調，今天論壇最主要的目的，是希望每位同仁打破自己的界限，將自己變成新的人，每個人要擁有開放的心胸，彼此學習、彼此對話，迎接新時代的來臨。（編輯：楊玫寧）1070327