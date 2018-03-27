/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金正恩黃秋生統一發票曹操
>rss

華碩首辦內部技術論壇 跨領域激盪創新

發稿時間：2018/03/27 20:09

最新更新：2018/03/27 20:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
電腦品牌廠華碩27日首度舉辦企業內部技術論壇ASUS Tech Forum，董事長施崇棠鼓勵同仁要不斷追求真理及知識，建立數學與直覺的連結，並融會貫通理論與實務。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 107年3月27日電腦品牌廠華碩27日首度舉辦企業內部技術論壇ASUS Tech Forum，董事長施崇棠鼓勵同仁要不斷追求真理及知識，建立數學與直覺的連結，並融會貫通理論與實務。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 107年3月27日

（中央社記者吳家豪台北27日電）電腦品牌廠華碩今天首度舉辦企業內部ASUS Tech Forum，由董事長施崇棠領軍，策略長徐世昌、副董事長兼總裁曾鏘聲、執行長沈振來共同召集各產品線研發、設計、策略規畫等人才跨領域交流。

華碩發布新聞稿指出，ASUS Tech Forum探討主題橫跨電競、電腦、手機、機器人、主機板、顯示卡、網通、螢幕、設計、無線通訊與雲端串聯應用等，跨部門分享彼此技術發展進程，落實研發資源共享，期待能在企業內部激盪更多創新、創意的火花。

今天論壇中也探討許多前瞻技術，例如筆電快充與觸控板技術、5G發展近況、機器人對話系統/即時定位與地圖建構技術、大數據、機器學習、人工智慧、CPU（中央處理器）辨識技術、Aura Sync多彩燈效技術、HDR（高動態範圍）顯示技術等議題。

施崇棠於論壇開場引言中提到，華碩以技術起家，精通軟硬體，深耕電腦架構及高頻設計；雖然今天的科技已朝向跨領域發展，且更深、更廣、更開放，但追求卓越的精神與態度仍是一致的。

施崇棠說，華碩要不斷追求真理及知識，建立數學與直覺的連結，並融會貫通理論與實務；若能秉持這樣的精神與態度，便能持續再造華碩創新的里程碑。

徐世昌指出，現在大家談新零售，新零售帶來的是新製造，緊接者再帶來新技術、新金融以及新能源，未來的新能源即是資料，而這5個「新」將構成新的世界，華碩也要進化成新的華碩，來迎向新的挑戰。

徐世昌強調，今天論壇最主要的目的，是希望每位同仁打破自己的界限，將自己變成新的人，每個人要擁有開放的心胸，彼此學習、彼此對話，迎接新時代的來臨。（編輯：楊玫寧）1070327

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP