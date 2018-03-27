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金管會：當沖降稅 55%散戶賺錢

發稿時間：2018/03/27 20:40

最新更新：2018/03/27 20:40

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（中央社記者蔡怡杼台北27日電）金融監督管理委員會指出，當沖降稅實施後成效顯著，不僅當沖占比提高、台股成交量也顯著提升，且當沖交易高達9成是散戶，而散戶當沖交易獲利的戶數占比也提升至55%。

金融監督管理委員會主委顧立雄明天將就「調降現股當沖交易之證券交易稅稅率對資本市場發展及稅賦公平性之影響」赴立法院財政委員會進行專題報告。

金管會在書面報告指出，當沖降稅自106年4月28日實施後成效顯著，截至107年2月底止，集中市場及櫃買市場當沖占比日均分別為21.83%、31.08%，相較105年增加逾一倍，並帶動成交量顯著提升，整體市場日均成交值增加至新台幣1517.14億元，相較105年日均值，成長53.64%。

報告指出，一般投資人約占當沖交易金額的9成，經證券交易所統計一般投資人於降稅後當沖交易實質獲利戶數由降稅前的50%上升為55%。至外資與本國法人於降稅後，實質獲利戶數增加。顯見當沖降稅確實降低投資人交易成本，增加實質獲利。

同時，報告也指出，當沖降稅期間再延長3年預估可增加110.46億元的稅收，其中，證交稅增加94.88億元、證券商營利事業所得稅可增加7.68億元，及綜合所得稅可增加7.9億元。

另外，金管會也預估當沖降稅再延長3年，台股日均成交值約為1185億元至1260億元。（編輯：李淑華）1070327

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