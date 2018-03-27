房仲：Q2雙北房市逾5成看跌 民眾盼降價

（中央社記者潘智義台北27日電）永慶房屋網路會員調查，7大都會區對於今年第2季房價的看法，發現雙北市看跌比例雖逐漸收窄，但仍超過5成，顯示消費者對價格修正還有期待。



永慶房屋今天在記者會指出，全台網路會員看跌今年第2季房市比例，較第1季減少3個百分點至44%。台南網路會員看漲與看跌比重都增加，顯示台南消費者對房價的看法仍分歧。



永慶房屋業管部經理謝志傑分析，全球經濟同步復甦，經濟表現穩健，股市破萬點最長紀錄，讓民眾消費信心增，購屋意願提升，加上房價大幅修正時期已過，由急跌期進入小幅緩跌、盤整階段，雖整體而言仍小幅看跌，但看跌比重已連7季收斂，印證目前市場緩跌至平盤整理格局不變。



根據內政部住宅統計資料，謝志傑指出，屋齡20年以上的住宅占比超過7成的有5大都會區，分別是台北、新北、台中、台南、高雄，其中，台北30年以上住宅占比則高達67%，表示台北老房子最多，住宅老化最嚴重，亟待都更或危老重建。此外，桃園、新竹則是全國住宅屋齡最年輕的都會區，屋齡20年內占比均高達4成以上。



謝志傑說明，從調查結果可以發現，居住在住宅屋齡超過30年的消費者中，雙北市以公寓產品最多，占比高達7成以上，而桃園以南5大都會區則以透天產品為大宗，比重幾乎都在6成以上，其中台南市更高達85%。



因此，雙北房屋老化問題嚴重，都更在雙北面臨的挑戰以公寓為核心，都市更新條例修法必須能夠解決公寓住宅老化與結構安全的問題，才能保障民眾居住品質，否則實質效益不大。（編輯：楊玫寧）1070327