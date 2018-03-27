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電價漲通路忙節電 業者反映經營有壓力

發稿時間：2018/03/27 22:33

最新更新：2018/03/27 22:33

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（中央社記者朱則瑋、陳政偉台北27日電）台電公布新版電價級距，面對電價上漲，百貨公司、大賣場多方式節能措施因應，也有百貨業者反映較舊建物用電量勢必多，還有超商業者則認為漲價還是會有經營壓力。

台電今天公布新版電價級距表，非夏月部份，住宅用電501度至700度，每度調漲0.15元，701度至1000度，每度調漲0.18元，1001度以上，每度則調漲0.2元。

至於工商業大戶及其他用電，平均調幅為3.46%。低壓電力電價，如機關、超商、小型商場、中小型工廠用電等，平均調幅為3.30%；高壓電力電價如契約容量100瓩以上之工廠、機關、百貨公司等，平均調幅為3.56%。

遠東百貨表示，各大分館面臨狀況不一樣，像是台中、板橋大遠百屬於較新商場，節能的東西很多；其他較舊的商場，礙於當初設計關係，用電量勢必多，當電價上漲更是首當其衝。

遠東SOGO百貨則表示，需要時間評估後續影響效應，但百貨平常就進行節電，像照明設備換成LED燈，空調也配合政府以不超過26度為原則；電梯部分，則設置分別負責高低樓層停靠的電梯，讓電梯不須每一層樓都停靠，減少用電量。

量販賣場感受更深，大部分賣場多採取節能措施因應，全聯福利中心就指出，一直都在陸續更換省電設備，節能省電是超市努力方向。

愛買公關王佳慧也說，更換節能燈具、汰換老舊冷凍設備及控管賣場空調溫度。賣場空調溫度都實行攝氏26度控管，從99年起，平均每年省下3000萬元電費，去年更省下近5000萬元。

統一超商表示，相關影響性，還需與內部單位確認相關因應措施。

全家便利商店則強調，會配合政府法規，而內部一直都致力於智慧節電，1999年起開始投資節能設備，從1999到2016年累計已節省2.8億度電，平均單店節省9.1萬度。

不過，也有超商業者認為，各通路都一定會做節電，實際漲價還是會有經營壓力。近來各種經營成本都在上漲，雖然是連鎖體系，但對各加盟主而言，更是會加重壓力。（編輯：林沂鋒）1070327

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