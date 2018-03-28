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美科技股重挫 台股恐有壓

發稿時間：2018/03/28 08:34

最新更新：2018/03/28 08:34

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（中央社記者江明晏台北28日電）美股3大指數收盤全面重挫，科技股大跌，台股27日大漲146.74點，收在10986.79點，但今天開盤恐有壓，投顧指出，台股中長期仍持續偏多，短線支撐約10850點附近，壓力則在11050點附近。

由於科技股大跌，華爾街股市3大指數收盤全面重挫。路透社報導，道瓊工業指數大跌344.89點或1.43%，以23857.71點作收。

標準普爾指數大跌45.93點或1.73%，收在2612.62點。科技股那斯達克指數大跌211.74點或2.93%，收7008.81點；臉書重挫4.9%，特斯拉（Tesla）狂跌8.2%，推特狂瀉12%，Google的母公司Alphabet大跌4.6%。

由於美國和中國爆發貿易戰的疑慮消退，再度促進歐洲股市買氣，歐洲3大股市今天收盤都上揚。

台股27日大漲146.74點，收在10986.79點，成交值新台幣1296.76億元。外資及陸資買超25.42億元，投信賣超1.52億元，自營商賣超10.7億元。三大法人合計買超13.2億元。

日盛投顧指出，台股27日早盤開高過季線10864點，最高點來到10986點，差14點就可挑戰11000點整數關卡壓力，台股中長期仍持續偏多，由於季線剛攻上，因此季線也從先前的壓力轉為支撐，短線支撐約10850點附近，至於壓力則在11050點附近。(編輯：趙蔚蘭) 1070328

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