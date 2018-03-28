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關鍵字： Ipad金正恩黃秋生統一發票
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新iPad學生價1萬200元 台灣未列首波

發稿時間：2018/03/28 09:16

最新更新：2018/03/28 09:42

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蘋果發表支援Apple Pencil的新款iPad，首波開賣國家包括美國、中國大陸、香港等，台灣未列入首波開賣名單。（圖取自Apple官網 www.apple.com）蘋果發表支援Apple Pencil的新款iPad，首波開賣國家包括美國、中國大陸、香港等，台灣未列入首波開賣名單。（圖取自Apple官網 www.apple.com）

（中央社記者江明晏台北28日電）蘋果今天發表支援Apple Pencil的新款iPad，首波開賣國家包括美國、中國大陸、香港等，台灣未列入首波開賣名單，但官網已公布售價，學生價最便宜新台幣1萬200元可入手。

蘋果（Apple）在芝加哥一所高中舉行春季發表會，由蘋果執行長庫克（Tim cook）主持，整場發表會緊扣「教育主題」，蘋果新款iPad亮相，支援Apple Pencil，新iPad搭載9.7吋Retina顯示器，定位「用於學習的電腦」，外觀延續iPad經典造型，469公克重、7.5公釐薄，有銀色、太空灰色與新的金色，32GB、128GB兩種儲存空間版本，也可選擇WiFi或WiFi+Cellular版本。

售價方面，這款新的9.7吋iPad定價維持329美元起跳，並沒有外界先前預期的「平價」，但學生族群可有30美元折扣，享299美元優惠價（折合新台幣約8727元），仍是目前市場上最便宜的iPad。

台灣官方售價也在蘋果台灣官網上公布，新台幣1萬900元起跳（32GB WiFi版），而台灣校園優惠方案學生價售價1萬200元，便宜700元；最高規格版本128GBWiFi+Cellular，售價1萬8900元，學生價1萬8200元。而Apple Pencil也提供校園優惠價2790元。

新款iPad首波開賣國家包括美國、中國大陸、香港、日本等全球25個市場，即日起預購，本週上市。台灣沒有在首波上市名單中，目前蘋果台灣官網頁面雖已上線，但頁面顯示「暫未發售」，也還沒開放預購，市場預估可能要等到4月、甚至5月才會在台開賣。（編輯：鄭雪文）1070328

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