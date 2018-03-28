顧立雄拼台灣成亞洲區域理財中心

（中央社記者蔡怡杼台北28日電）金管會主委顧立雄表示，除健全市場外，考量我國金融業的規模以及能量，金管會將努力推動台灣成為亞洲區域理財或金融中心，且可能列入4月將公布的金融產業政策白皮書。



立法院財政委員會今天邀請金融監督管理委員會、財政部、台灣證券交易所股份有限公司就「調降現股當沖交易之證券交易稅稅率對資本市場發展及稅賦公平性之影響」進行專題報告。



工商時報報導，「全球金融中心指標」（The Global Financial Centres Index, GFCI）調查公布，2018年台灣在全球金融中心排名30，是台灣在該調查有史以來最差。顧立雄說，據他了解，金融體系只是該項調查的其中一項，金管會會進一步了解該項評比的基礎，尤其與金管會相關的金融體系。



媒體追問，金管會現行政策是否包含發展金融中心？顧立雄表示，金管會要務在於健全金融市場，提供消費者良善的服務，乃至於成為亞洲區域的理財中心，這些都是金管會努力的目標。



顧立雄指出，考量我國金融業的規模以及能量，台灣若能先朝亞洲區域理財或區域金融中心來努力，可能是比較實際的方向。



至於以上目標是否一併列入即將於4月公布的金管首本金融產業政策白皮書中，顧立雄表示，內部討論過，具體政策還在討論中。（編輯：林孟汝）1070328