蘋果新iPad亮相 概念股因美股重挫壓抑

（中央社記者韓婷婷台北28日電）蘋果公司（Apple）27日晚間推出一款9.7吋屏幕的新型iPad，Apple Pencil成為最大亮點，不過受到美股重挫，蘋果股票以下跌2.56%收盤，壓抑台灣相關蘋概股走勢。



蘋果於芝加哥舉行的教育產品發表會，在台灣時間27日晚間登場，宣布推出9.7吋的新iPad，支援Apple Pencil，搭載A10 Fusion晶片，支援擴增實境（AR）功能。新iPad內置超過一百萬個應用程式，當中20萬個與教育有關。



蘋果Apple Pencil成為新亮點，分析師看好今年Apple Pencil出貨上看1000萬支，相較去年400萬支到450萬支大幅成長。



從Apple Pencil供應鏈來看，包括組裝廠商仁寶、金屬機構件供應商新日興、提供主板的欣興、供應電池軟硬板的欣興與燿華、提供電池的新普與石英元件的晶技等。



由於股價已在前2天先行反應，今天又遇到美股重挫，明顯壓抑今天台股科技股走勢，開盤交易半小時，僅燿華力撐紅盤表現，其餘大多在平盤下震盪。鏡頭廠則以玉晶光表現最突出，盤中漲幅一度超過3%，股王大立光則持續弱勢破底，開低後再度走低，交易半小時股價最低來到3315元，再創波段新低，為2016年11月18日以來新低點。（編輯：鄭雪文）1070328