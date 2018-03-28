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iPad搭Apple Pencil新亮相 網友嘆這款舊機好尷尬

發稿時間：2018/03/28 10:15

最新更新：2018/03/28 10:37

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影片來源：Apple Youtube頻道

（中央社記者吳家豪台北28日電）蘋果公司（Apple）今天推出為教育市場打造的9.7吋iPad，支援Apple Pencil，採用A10處理器，台灣售價新台幣10900元起，讓網友感嘆手上的9.7吋iPad Pro「怎麼感覺很尷尬」。

蘋果在春季發表會中推出9.7吋iPad，將過去只有高階iPad Pro系列可使用的Apple Pencil首度擴大支援iPad產品線，定位為「用於學習的電腦」，美國定價329美元，學生族群可享有30美元折扣、以299美元優惠價入手。

有網友在社群平台Mobile01上發文表示，看到新iPad的低價格、配備A10 CPU（中央處理器）、支援Apple Pencil，不免感嘆手上的9.7吋iPad Pro「怎麼感覺很尷尬」。

另有網友說，2個月前買了一台二手9.7吋iPad Pro，發現跟新推出的iPad幾乎一樣，但覺得iPad Pro的播放效果很好，不知道新iPad是否一樣厲害。

不過，根據網友分析，新發表的iPad沒有搭載True Tone顯示技術，也不是全平面貼合螢幕，看來2年前發表的9.7吋iPad Pro還是比較厲害。

也有網友認為，沒有用到觸控筆的話，新iPad其實沒什麼吸引力，不如繼續用前代iPad；如果真的要選，應該會對10.5吋iPad Pro比較有興趣，但希望價格再降一些。

蘋果台灣官網目前販售的iPad共有4款，包含7.9吋iPad mini、9.7吋iPad、10.5吋iPad Pro、12.9吋iPad Pro，最低售價分別為12900元（128GB）、10900元（32GB）、20900元（64GB）、25900元（64GB）。（編輯：鄭雪文）1070328

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