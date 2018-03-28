NCC抽驗14款市售機上盒 11款不合格

（中央社記者朱則瑋台北28日電）NCC抽驗市售取得符合硬體射頻性能等審驗證明的無線多媒體機上盒，抽驗14款，有11款不合格，後續將依法請廠商陳述意見後，要求限期改正，或是廢止審驗證明並回收器材。



市售機上盒因具備無線射頻功能(Wi-Fi或藍牙)，屬電信管制射頻器材，依電信法第49條第3項規定，應經型式認證、審驗合格，始得製造、輸入、販賣或公開陳列，也就是機上盒的無線射頻硬體規格須經檢測合格，並核發型式認證證明，才可販賣或公開陳列，供消費者選購使用。



國家通訊傳播委員會（NCC）認證範圍雖然並不及於這類產品後端連網接取提供的影音內容，但為了避免部分人士惡意混淆視聽，將硬體審驗作為內容認證甚至做為宣傳行銷手段，且為維護射頻管制器材市場秩序，因此除主動進行機關協力與協助權利人維護權益，也積極加強市面上產品抽驗。



NCC今天發布新聞稿，公布抽驗結果，總計抽驗14款機上盒，其中合格有3款，不合格高達11款，不合格案件中，硬體性能檢驗不符合技術規範計7款、認證標示不合格計2款、違反其他相關規定像是未能提供測試軟體等計2款。



NCC表示，後續將依行政程序法第104條第1項規定，請廠商陳述意見，視意見陳述結果，依電信管制射頻器材審驗辦法規定辦理限期改正或廢止審驗證明。若屬廢止者，NCC除會在官網公告審驗證明廢止名單外，也會請廠商提報回收計畫，說明回收處理情形，同時請網路平台及實體通路業者配合下架處理。



NCC指出，因被廢止審驗證明的機上盒屬未經型式認證、審驗合格，若販賣或公開陳列，NCC將依電信法第65條第1項第10款規定，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。1070328