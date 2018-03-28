蘋果攻教育市場野心 林小旭：這招城府深

（中央社記者江明晏台北28日電）蘋果(Apple)春季發表會緊扣「教育」，3C部落客林小旭坦言硬體無亮點，但深究蘋果扎根教育野心，師生習慣依賴後，未來攻占市場更有利，佩服蘋果謀略，甚至覺得「城府很深」。



蘋果(Apple)今天在芝加哥一所高中舉行春季發表會，由蘋果執行長庫克(Tim cook)主持，整場發表會緊扣「教育主題」，蘋果發表一款9.7吋的新iPad，加入支援Apple Pencil，推出讓學習更個人化的「課業」App，並針對擁有管理式Apple ID的教師或學生提供200GB免費iCloud儲存空間。



3C達人林小旭今天接受中央社記者訪問表示，這次發布會一開始就主打「教育」，因此沒有直播、採取封閉式，也沒有對外公開，推出的軟硬體產品著墨教育市場，一些針對消費性市場的新品並未上陣，也屬合理。



林小旭坦言，這次新款iPad最大更新就是加入支援Apple Pencil，硬體沒有很大的更新，坦言並無亮點。但仔細深究蘋果著墨教育市場的野心，不得不佩服庫克的謀略上的應用，甚至覺得「蠻可怕的」。



他進一步分析，過去在學校使用的是Word、Excel、PPT等Microsoft作業軟體，出社會後自然也會把這一套沿用至工作上，蘋果把iPad當作主力直攻教育市場，可以用iPad筆記、畫畫和教育應用，「可怕的是」，讓大家習慣這些工具，加上APP已針對教育做好整合，「未來你還有得改嗎？」，蘋果等於全方位攻占未來市場更有利，他也開玩笑地說，蘋果這場發布會的確「城府很深」。



根據研調機構Trendforce預估，2018 年全球平板電腦出貨量約 1.517億台，年衰退 0.2%，其中蘋果iPad出貨量約4250萬台，年衰退3%，市占率雖然仍保持全球排名第一，但28%的市占，預估將較去年下滑近1個百分點。



蘋果期望鞏固在平板市場龍頭地位，林小旭表示，過去蘋果雖然很早就喊出著眼教育市場，但相較過去iPad Pro的推出只是讓人覺得更無所不能，可以取代電腦，但今天的發表會上，蘋果展現的更是一種謀略上的應用。



舉例來說，蘋果在春季發表會上推出讓學習更個人化的「課業」App，協助教師建立作業、發作業、查看學生進度；蘋果並針對擁有管理式Apple ID的教師或學生提供200GB免費iCloud儲存空間。



林小旭指出，200GB的空間比Apple ID現有的5GB免費內容多太多了，如果每個學生都有200GB的文件和資料，出了社會5GB怎麼可能夠用，勢必得掏錢購入更多空間，蘋果招招可見透過教育扎根，讓師生潛移默化習慣與依賴蘋果軟硬體後，全面提升用戶黏著度的野心。



相較目前市場上其他競爭對手，林小旭觀察，不少廠商都是透過對學校捐贈平板、電腦等硬體，在軟體策略上較缺乏，蘋果反而是聚焦軟體在教育領域的開發，有助未來市場開拓。（編輯：林興盟）1070328