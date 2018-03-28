華爾街股市重挫波及亞股 日股開低

（中央社東京28日綜合外電報導）儘管市場對美中爆發貿易戰的憂慮減緩，投資人操作消極，華爾街股市重挫波及亞洲股市，日本東京股市今天開盤也走低。



法新社報導，日經225指數開盤跌1.89%，或402.84點，來到20914.48點。東證指數開盤跌1.84%，或31.51點，來到1685.62點。



南韓股市基準Kospi下跌1.33%，來到2452.06點；澳洲股市S&P/ASX 200指數下滑0.57%，來到5832.300點；紐西蘭股市NZX 50指數下跌1.45%，來到8508.118點。



SBI證券公司（SBI Securities）資深市場顧問雨宮京子告訴法新社：「華爾街股市下挫波及東京股市，且今天是除息日。」



她還說，中國國營媒體釋出北韓領導人金正恩和中國國家主席習近平會談的消息，「貨幣市場反應冷靜」，因此對股市影響可能有限。



亞洲匯市早盤，美元匯價由昨晚紐約匯市的105.45日圓回升至105.54日圓。



美股方面，道瓊工業指數收跌1.4%；那斯達克指數收跌2.9%。



美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）宣布正在對23日的致命意外展開調查，特斯拉（Tesla）股價重挫8.22%。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070328