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今年GDP預測 元大寶華上修至2.4%

發稿時間：2018/03/28 11:20

最新更新：2018/03/28 11:20

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（中央社記者邱柏勝台北28日電）元大寶華綜經院今天上修今年經濟成長率預測為2.4%，並上修CPI上漲率預測為1.3%。綜經院院長梁國源表示，台灣短期經濟數據不錯，但因為國際不確定因素仍多，因此正處於「亂流型」經濟。

元大寶華綜合經濟研究院今天舉辦2018年台灣經濟預測第一季更新記者會，上修今年經濟成長率預測至2.4%，較前一季的預測值2.2%增加0.2個百分點；並預測各季成長率分別為2.89%、2.87%、2.07%、1.86%，呈現逐季下滑趨勢。

另外，因國際原物料價格上揚，以及菸稅調漲導致菸價調漲、電價上漲等因素帶動，綜經院也上修今年消費者物價上漲率預測至1.3%，並預測各季上漲率為1.64%、1.36%、1.29%、0.9%。

梁國源表示，國際經濟數據非常不錯，台灣短期經濟數據也表現很好，且今年政府可望擴大公共投資，有望促進民間消費，因此上修經濟成長率估值。但國際經濟情勢檯面下「暗潮洶湧」，政策面的變數很大，台灣很容易受到擾動，因此下半年經濟成長能見度不夠明朗。

中美貿易戰一觸即發，梁國源表示，現在外界聚焦在美國提出課徵關稅的品項，但他認為應該提高層次來看，中美貿易戰的起源，主要是美國總統川普對現存的國際經貿體制感到不平，因而想打破現狀，但弔詭的是，其實目前的國際經貿體制，是二戰後由美國一手打造出來的。

梁國源說，現在川普想要打破現狀，不再尋求多邊協商架構，而是希望透過雙邊談判來建立貿易機制，對台灣非常不利，因為台灣的外交處境，要加入多邊協商架構都很困難，現在若其他國家效法美國，台灣恐陷入麻煩的境界。

美國商務部官員來台密會台積電董事長張忠謀，並指出台灣半導體業是重要盟友，對此梁國源表示，應是美方為了爭取更多向中國談判的空間與籌碼。他強調，中國國力日漸強大，且隨時對台灣出招，「時間已不在台灣這邊」，政府更應妥為因應。(編輯：趙蔚蘭) 1070328

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