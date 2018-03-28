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數位時代來臨 陳美伶：創造包容性成長

發稿時間：2018/03/28 11:45

最新更新：2018/03/28 11:45

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（中央社記者陳政偉台北28日電）數位時代來臨，國發會與德國智庫合作舉辦論壇，探討全球面臨的挑戰。國發會主委陳美伶今天表示，在數位時代，政府須重新思考該如何形塑政策、提供公共服務，來創造包容性成長。

國家發展委員會主委陳美伶出席由國發會贊助中華經濟研究院與德國基爾世界經濟研究院（Kiel Institute for World Economy）共同舉辦的「GS Taipei Workshop 2018」論壇，並在開幕時發表演講。

國發會與德國基爾世界經濟研究院已合作5年，在台北辦理研討會，邀請國際組織及頂尖智庫、學者，與產業界人士、探討全球所面臨的挑戰，尋求可能的解決方案。

國發會解釋，去年德國是20國集團（G20）的輪值主辦國，基爾世界經濟研究院是T20（G20智庫團）當中，代表德國的2大智庫之一。

陳美伶在致詞時表示，有鑒於全球重大挑戰議題的創新解決方案，所涉面向深廣，無法藉由單一國家的政策工具所解決，須透過全球性的合作及對話解決；數位化毫無疑問地已成為驅動社會及經濟發展的動力。

陳美伶指出，政府、產業及個人期待能釋放數位科技潛能，為當前及未來問題提供解決方案。然而，多數人對於科技發展將如何演進及引導人類並無具體想法，挑戰與日俱增。國發會辦理此論壇，聚集全球頂尖的專家討論，就是希望為這些挑戰尋求創新解決方案。

陳美伶說明，去年的研討會討論數位科技可能為網路治理、數位落差及勞動市場帶來的挑戰。今年的研討會主題則聚焦於「形塑共融數位社會的未來」，並期待能有更多以人為本的討論。畢竟，我們真正關心的並非科技本身，而是科技將為人類帶來的影響。

陳美伶說，在數位時代，政府須重新思考該如何形塑政策、提供公共服務，需要有具智慧、永續及包容的策略來創造包容性成長，無論個人的年齡、經社地位、地緣位置或文化背景，都能共享此成長。

陳美伶認為，政府、業者、社會領袖及可能受到衝擊的各方，都應更加思考如何合作，回應數位化所帶來的挑戰。(編輯：陳永昌)1070328

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