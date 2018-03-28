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油電簽MOU開發宜蘭地熱 估111年併聯發電

發稿時間：2018/03/28 11:46

最新更新：2018/03/28 11:46

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（中央社記者林孟汝台北28日電）台電及中油今天正式簽署合作意向書，聯手投入宜蘭仁澤、土場區的地熱開發計畫，其中，仁澤地熱電廠裝置容量約2MW，可供給約3000家戶一年用電，預計111年併聯發電。

為充分運用綠能，在國營會、能源局、林務局、工研院、中油、台電等「地熱發電國家隊」成員共同研商下，於民國106年底現勘並達成共識，由台電與中油聯合出資開發，今天由台電董事長楊偉甫及中油董事長戴謙在台電大樓正式簽署「合作意向書」(MOU)，油電聯手投入宜蘭仁澤、土場區的地熱開發計畫。

台電指出，宜蘭仁澤和土場兩區地熱預估總裝置容量可達8MW，將先行開發宜蘭仁澤區的地熱，後續再推展到土場區。仁澤地熱電廠投資總額約新台幣6億元，裝置容量約2MW，年發電量超過1000萬度，可供給約3000家戶一年用電，預定今年下半年開鑿新井，預計109年開工興建廠房，111年併聯發電。

楊偉甫表示，油電公司素有兄弟情誼，未來期待能夠合力開發新綠能，雙方各展所長，中油鑽井技術一直保持著，未來鑽探由中油進行，如果有潛力，再由台電接手，過去沒有一起合作，現在有好的機制就會有好的成果。

台電進一步說明，宜蘭仁澤地熱電廠開發期程第一階段是地熱潛能探勘，由中油探採事業部勘定井位、鑽井及水溫、水量測試等，首要目標是完成鑽鑿1至2口的地熱井，以確認地熱資源量，並進一步規劃開發工程計畫。第二階段由台電進行地熱電廠建置可行性規劃與設計施工。

楊偉甫強調，最近幾年再生能源加速開發，地熱發電技術能力，也一直在提升，台灣是具有地熱發電潛力的國家，潛力地點還很多，目前還看不出來每度電成本，但一定會撙節使用，讓效益最大化。

楊偉甫說，地熱發電絕對不是夢，而是馬上可看到初步開發成果，台電不排除在核二、核四還有台東地區，進行調查跟開發的規劃。

70年代中油曾於仁澤開採兩口地熱井、工研院也曾於土場進行小型發電試驗，但均因完成階段性任務，於80年代終止運轉。為發掘新能源，台電與中油重啟地熱開發，今年年中將向林務局羅東林管處租用土地，鑽鑿新井，並建置地熱電廠。（編輯：林興盟）1070328

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