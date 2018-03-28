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顧立雄談保險法修法 將朝處分多元發展

發稿時間：2018/03/28 11:50

最新更新：2018/03/28 11:50

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（中央社記者蔡怡杼台北28日電）金融監督管理委員會主委顧立雄表示，保險法檢討將朝處分多元化的方向發展，上、下限都會納入通盤考量，且建議交通部修改簡易人壽保險法。

中華郵政張姓員工涉嫌於98年起，8年侵占超過300名客戶，多達新台幣7億元保費，金融監督管理委員會除予以中華郵政糾正外，並暫停基隆郵局及其轄下46家郵局承辦簡易壽險新業務半年。

時代力量立委徐永明今天在立法院財政委員會質詢指出，金管會對中華郵政處糾正的處分過輕。

顧立雄答詢指出，中華郵政適用簡易人壽保險法，因此，金管會暫停基隆郵局及其轄下46家郵局承辦簡易壽險新業務半年，並要求中華郵政處分相關人員，根據中華郵政回報處分人員超過30人，這已經是歷來最重的處分，另外，金管會也將進行相關修法。

顧立雄表示，現行部分保險法規範無法適用簡易人壽保險法，金管會將對這部分進行檢討，且檢討將可分為兩面向進行，一是檢討保險法罰則；二則建議交通部修改簡易人壽保險法。

顧立雄進一步指出，研究顯示，台灣目前對一般保險業者的罰鍰上限新台幣600萬元沒有比日本低。

至於600萬元的上限是否再往上調？顧立雄說，保險法罰則的檢討，不僅上限要檢討，下限也要納入通盤考量，即處分會多元化，輕微的違規行為就處警告、糾正、限期改善，且罰鍰也會有較大的區間。(編輯：趙蔚蘭) 1070328

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