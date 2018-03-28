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宏達電Vive進攻香港 李嘉誠家族當神隊友

發稿時間：2018/03/28 11:59

最新更新：2018/03/28 11:59

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（中央社記者江明晏台北28日電）宏達電進攻香港虛擬實境(VR)市場，找上香港首富李嘉誠家族旗下的香港電訊盈科當神隊友，獨賣Vive Pro，瞄準香港「宅男」經濟，為Vive銷售再添翼。

香港電訊盈科旗下HKT集團控股提供寬頻服務，電訊盈科的老闆是李澤楷，也就是香港首富李嘉誠的次子，宏達電Vive攜手李嘉誠家族共同推展香港VR市場，將由電訊盈科各門市、及同集團沙田Smart Living Store獨家販售，即日起開放預購，預計4月初開賣。

香港電訊個人客戶業務董事總經理吳永豪表示，香港電訊盈科旗下有眾多品牌通路，Vive Pro獨家零售商的HKT Smart Living就是其中之一，在香港有26個據點，4月初將開賣Vive Pro。

吳永豪看好，香港電訊盈科旗下用戶高達400萬戶，占香港總人口逾半，加上香港網路寬頻很給力，宏達電Vive Pro定價對香港物價來說相對「親民」，以及「宅男」經濟助威下，Vive Pro有望延續一代Vive的銷售熱潮；而香港VR浪潮趨勢也不可擋，各界持續在教育、健康等領域導入VR。

宏達電北亞區總經鮑永哲指出，目前Vive從消費遊戲市場朝企業端發酵延伸，宏達電將在消費市場、企業市場兩路並進。未來Vive Pro於4月的新版本可進一步拓展至企業、遊樂園等商用市場。

他指出，Vive Pro亞洲首波開賣國家與地區預計有台灣、香港、澳洲、新加坡等，預計4月開始陸續出貨，泰國則計畫5月開賣。

觀察VR市場趨勢，鮑永哲表示，日本遊戲市場成熟度高，極具發展潛力，宏達電積極爭取，而遊戲領域外，汽車產業、教育、醫療領域如復健、診斷、病情解說、多人手術練習及人體教學等，Vive都很有發揮空間，而新加坡現在流行透過VR建築設計也是創新應用。（編輯：鄭雪文）1070328

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