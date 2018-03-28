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商用不動產首季交易25億元 年減近7成

發稿時間：2018/03/28 12:02

最新更新：2018/03/28 12:02

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（中央社記者潘智義台北28日電）商仲業者高力國際統計，截至25日止，第1季台灣商用不動產市場，只有零星交易案，累積交易額僅約新台幣25億元，較去年同期大幅衰退近7成，創調查以來新低。

高力國際資本市場及投資服務部執行董事黃正忠今天在記者會表示，第1季前5大商用交易案，沒有一筆交易金額達到10億元，本季最大一筆為首都大飯店小巨蛋館案，為益航的子公司家騰建設賣給薪昇暘開發，交易金額甚至不到7億元，僅6.7億元。

黃正忠指出，第一季前5大商用投資市場交易案，僅有2筆突破5億元，其餘均在4億元以下，甚至有兩筆交易金額僅約2億多元。

他說，第1季主要商用不動產交易類型為辦公室、廠辦，以及旅館等，交易金額各約5.4億、12.8億、6.7億元；占比各約27%、51%、34%。第1季商用不動產主要買家以製造業為主，共出資12.3億元，占整體交易總額約49%。

不過，相較冷清的商用不動產市場，土地買氣相當活躍，第1季土地成交金額398億元，相較去年同期，大增202億元，增幅超過1倍之多，更為調查以來同期次高紀錄，僅較2011年第1季的497億元要低。土地市場熱絡第1季交易額近400億元 為調查以來同期次高。

高力國際統計，第1季前10大土地交易案中，富邦人壽以近78.11億元拿下高雄市政府公開招標的「捷運凹子底站旁商業區開發案招標設定地上權案」，期限為70年，預計興建商場、辦公等複合式商業開發案。

黃正忠說，第2大、第3大土地交易案則依序為和碩以22.3億元向台灣艾銳勢買進新北市新店區約3016坪土地，以及宜進紡織子公司大宜國際開發，以18.3億元向大東紡織買進台中市東區近萬坪土地、約9430坪。總計前10大土地交易案合計金額約207.9億元，占首季土地交易總額比率超過5成、約52.24%。(編輯：陳永昌)1070328

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