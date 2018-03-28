/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： iPad個人申請金正恩黃秋生
>rss

平台經濟浪潮興起 元大寶華：政府應正視

發稿時間：2018/03/28 12:09

最新更新：2018/03/28 12:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北28日電）元大寶華綜經院院長梁國源表示，台灣薪資停滯、人才外流，追根究底在於製造業思維為主的勞動法規，加上被動處理兩岸關係。政府應正視平台經濟浪潮，才能有效因應勞動市場的變化。

元大寶華綜合經濟研究院今天舉辦2018年台灣經濟預測第1季更新記者會，梁國源於會中針對台灣勞動市場提出看法。他表示，政府雖欲透過勞基法修法解決台灣勞工低薪、工時長的問題，但事前缺乏充分溝通，且未能體察勞動市場風貌早已被網路顛覆，導致最終政府、資方與勞工三輸。

梁國源表示，網路科技發展下，平台經濟興起，顛覆傳統的勞動市場風貌，「自僱者」增加，企業已採取核心與機動性僱員彈性配置的僱傭模式，藉以極大化營運效率，且共享經濟的營運模式，導致經濟活動與僱用關係出現不同詮釋的可能，但政府一昧想用彈性不足的勞基法來解決低薪與人才外流問題，無異是緣木求魚。

此外，中國對台灣動作頻頻，日前更祭出對台31項措施，但政府回應依然過於遲緩、被動，無助於抑制中國對台灣人才的磁吸力量，更加劇台灣人才外流，終至台灣經濟發展能見度偏低。

因此梁國源認為，與其用更嚴格的勞動規範來解決低薪與人才外流問題，政府該正視網路發展所帶來的平台經濟浪潮，才能有效因應勞動市場的變化。(編輯：趙蔚蘭)1070328

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP