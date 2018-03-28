新日光三合一案獲中德核准 盼明年轉盈

新日光股東臨時會通過發行新股合併昱晶與昇陽光電，新日光董事長洪傳獻表示，合併基準日訂10月1日，希望合併後新公司明年營運能夠轉虧為盈。中央社記者張建中攝 107年3月28日

（中央社記者張建中新竹28日電）新日光董事長洪傳獻今天表示，與昱晶及昇陽光電合併案陸續通過德國與中國大陸核准，合併基準日訂10月1日，希望明年合併、轉型效益可望顯現，營運能夠轉虧為盈。



太陽能廠新日光今天在國立交通大學召開股東臨時會，決議通過發行新股合併昱晶與昇陽光電。



洪傳獻會後說明合併案最新進展，他指出，合併案2月20日通過德國反壟斷相關審查核准，3月20日通過中國大陸核准，待通過台灣核准後，將會向金融監督管理委員會提出申請。



洪傳獻表示，目前合併基準日訂10月1日，若進展順利，合併基準日不排除提前。



洪傳獻說，3公司以前的商業模式不對，未來合併後營運將改以模組及系統為主，以擺脫過去備胎電池代工的困境，希望明年營運能夠轉虧為盈。



除新日光在台灣原有260MW模組產能，洪傳獻表示，昇陽光電也有180MW模組產能，合併後將再新增250MW模組產能，若加計越南的400MW模組產能，全球太陽能模組產能將超過1GW規模。



洪傳獻指出，目前有一組人馬在美國，評估各種取得模組產能的方法，設廠是選項之一，地點將以美南、美東及美西南為主。(編輯：陳永昌)1070328